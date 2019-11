Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, quinta puntata: Leonardo rischia la vita

By

L’Isola di Pietro 3, anticipazioni quinta puntata di venerdì 15 novembre: Leonardo in pericolo, cosa succederà a Caterina?

Leonardo rischierà seriamente la vita nella quinta puntata de L’Isola di Pietro di venerdì 15 novembre 2019. Stando alle ultime anticipazioni, sorgeranno dei problemi che getteranno delle lunghe ombre sul ragazzo, che dovrà lottare duramente per tenersi stretta la vita. Questo significa che anche Caterina è in pericolo, considerata la sua vicinanza al giovane: nella precedente puntata, era decisa a lasciare Carloforte per rifarsi una vita con lui. Cosa succederà davvero a questa coppia?

Caterina prende una decisione difficile, svolta per il suo rapporto con Leonardo: cosa succederà tra i due nella quinta puntata?

Le anticipazioni della quinta puntata de L’Isola di Pietro 3 ci rivelano che Caterina farà un passo indietro: capirà di non essere pronta a lasciare la sua famiglia per andare lontano con Leonardo, il quale dovrà risolvere dei problemi più grandi di lui. Quello che succederà nella prossima puntata allontanerà sempre di più i due ragazzi. Né Pietro né Chiara hanno visto di buon occhio Leonardo, che potrebbe uscire di scena sorprendendo i telespettatori.

Quinta puntata L’Isola di Pietro trama: il gesto di Irene Manca ai danni di Anna

Ma le anticipazioni di venerdì 15 novembre de L’Isola di Pietro non finiscono qui: Irene Manca rapirà Anna e le ragioni di tale folle gesto emergeranno nel corso della nuova puntata, che ci permetterà di conoscere meglio tutti i personaggi della fiction di Canale 5 con Gianni Morandi protagonista. Ci stiamo avvicinando sempre di più al finale della terza stagione… Cos’altro dobbiamo aspettarci?