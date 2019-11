Tale e Quale, Mezzancella vince il Super Torneo: la classifica completa

By

Chi ha vinto il Super Torneo di Tale e Quale Show 2019? Antonio Mezzancella, vincitore dello scorso anno

Ancora un trionfo per Antonio Mezzancella a Tale e Quale Show. Dopo aver vinto nel 2018 l’ottava edizione, quest’anno l’imitatore si è classificato al primo posto del Super Torneo. Le sue ultime tre esibizioni – quelle di Ultimo, Luciano Ligabue e Marco Mengoni – hanno lasciato il segno nel format di Carlo Conti. Rispetto al passato la trasmissione ha fatto a meno del televoto ma ci sono stati dei punti extra. Che sono stati tutti assegnati a Mezzancella: Antonio si infatti aggiudicato i 10 punti offerti dai coach, i 10 punti di Loretta Goggi, i 10 punti di Giorgio Panariello e i 10 punti di Vincenzo Salemme. Il 39enne ha ottenuto come premio un assegno da 30 mila euro che sarà devoluto interamente ad un’associazione benefica. Niente da fare per Lidia Schillaci e Francesco Monte, arrivati rispettivamente al secondo e terzo posto, che potranno però rifarsi nel 2020. Al Super Torneo del prossimo anno accederanno infatti (tranne imprevisti e nuovi impegni di lavoro) i già citati Monte e Schillaci, Agostino Penna, Tiziana Rivale, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis.

Classifica finale del Super Torneo di Tale e Quale Show 2019

1. Antonio Mezzancella

2. Lidia Schillaci

3. Francesco Monte

4. Jessica Morlacchi

5. Roberta Bonanno

6. Agostino Penna

7. Alessandra Drusian

8. Tiziana Rivale

9. Giovanni Vernia

10. Massimo Di Cataldo

12. Davide De Marinis / Vladimir Luxuria

Tale e Quale Show: Francesco Monte ha vinto la serata imitando John Legend

Prima della classifica finale è stata stilata quella della puntata, che ha visto trionfare Francesco Monte nei panni di John Legend. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ottenuto il primo posto nella classifica personale di Sergio Castellito ed era sul podio di quella di Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Gigi Proietti. Il tarantino poi ricevuto i 5 punti extra da Alessandra Drusian, la cantante dei Jalisse.

Classifica completa della serata

1. Francesco Monte – John Legend

2. Lidia Schillaci – Whitney Houston

3. Antonio Mezzancella – Marco Mengoni

4. Jessica Morlacchi – Mariah Carey

5. Tiziana Rivale – Abba

6. Giovanni Vernia – Prince

7. Massimo Di Cataldo – Johnny Dorelli

8. Roberta Bonanno – Claudio Villa

9. Agostino Penna – Andrea Bocelli

10. Vladimir Luxuria – Alberto Camerini

11. Alessandra Drusian – Marcella Bella

12. Davide De Marinis – Little Tony