Francesco Monte imita John Legend, Panariello: “Devi fare il cantante”

L’imitazione di John Legend di Francesco Monte mette d’accordo tutti a Tale e Quale Show

Francesco Monte ha chiuso in bellezza il suo percorso a Tale e Quale Show. Per l’ultima puntata del Super Torneo 2019 l’ex tronista di Uomini e Donne ha indossato i panni di John Legend. La performance di All of me ha convinto davvero tutti: dai giurati al pubblico in studio fino a quello sui social network. Tanto che Monte si è poi aggiudicato la vittoria della puntata, superando i favoriti Lidia Schillaci e Antonio Mezzancella che si sono calati nella parte di Whitney Houston e Marco Mengoni. Nel corso della serata Giorgio Panariello, presente da due anni nella giuria dello show di Carlo Conti, ha invitato Francesco a lasciar perdere altri impegni professionali per dedicarsi solo ed esclusivamente al canto. “Devi fare il cantante”, ha ribadito l’attore toscano. “Per la prima volta nella mia vita sono d’accordo con Panariello”, ha aggiunto Vincenzo Salemme. “Ormai non mi stupisci più”, ha invece ammesso Loretta Goggi.

Francesco Monte: complimenti anche da Sergio Castellitto e Gigi Proietti

Nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2019, Francesco Monte ha ricevuto i complimenti pure di Gigi Proietti e Sergio Castellitto. Quest’ultimo è stato invitato da Carlo Conti per promuovere la sua nuova fiction – Pezzi Unici – in partenza su Rai Uno domenica 17 novembre. Nel cast anche gli altri due giurati del format: Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Video Francesco Monte che imita John Legend a Tale e Quale Show