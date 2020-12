Ascolti tv 7 dicembre 2020: dati GF Vip e Vite in fuga, risale Striscia

By

Quanti telespettatori hanno seguito i programmi, i film e le fiction andate in onda ieri? A vincere nella prima serata è stata l’ultima puntata della fiction di Rai Uno, che ha battuto il reality di Signorini; con il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Ha chiuso alla grande Vite in fuga, secondo i dati degli ascolti tv di ieri, lunedì 7 dicembre 2020. La fiction in onda su Rai Uno ha conquistato, anche questa volta, la prima serata con la presenza di quasi 5 milioni di telespettatori. Un ottimo risultato, che gli ha permesso di vincere contro la 24esima puntata del GF Vip 5. Scendendo nel dettaglio, l’ultimo appuntamento della fiction con Anna Valle e Claudio Gioè ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.854.000 di telespettatori con il 19% di share. Invece, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha intrattenuto 3.649.000 di telespettatori con il 19.8% di share. Lo share è più alto, rispetto alla fiction, in quanto è durato di più.

Intanto, su Rai2 Guarda, stupisci.. Special Selection ha tenuto compagnia a 1.039.000 di telespettatori con il 4.2% di share. Sempre nel corso della prima serata del 7 dicembre, ha registrato il 5.6% di share Live! Corsa contro il Tempo su Italia 1, con la presenza di 1.480.000 di telespettatori. Rai 3 con una nuova puntata di Report ha informato 2.557.000 di telespettatori con il 9.7%, mentre su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato una media di 1.022.000 di telespettatori con il 4.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha tenuto compagnia a 586.000 telespettatori con il 2.3%.

Nell’access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha segnato il 17.9% con 4.910.000 di telespettatori. Striscia la notizia su Canale 5 ha riaccolto dietro al bancone Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, dopo l’addio di Ficarra e Picone, e ha intrattenuto ben 5.071.000 di telespettatori con il 18.4% di share.

Nel preserale, su Italia 1 Amici di Maria De Filippi ha tenuto incollati al piccolo schermo 696.000 telespettatori. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida ha giocato insieme 2.897.000 di telespettatori (15.4%), mentre Caduta Libera con 4.656.000 di telespettatori (21.2%).

Il Paradiso delle Signore nel pomeriggio ha conquistato la presenza di 2.088.000 di telespettatori (15.9%). Su Canale 5, hanno tenuto compagnia al pubblico le altre soap, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.882.000 di telespettatori (15.5%), Una Vita 2.729.000 di telespettatori (16%) e Il Segreto 1.954.000 di telespettatori (14.6%). Al posto di Uomini e Donne è andato in onda il film natalizio Christmas at the Palace, che ha registrato una media di 1.963.000 di telespettatori (13.8%).

Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 2.167.000 di telespettatori (14.4%) nella prima parte, 2.772.000 di telespettatori (16.2%) nella seconda e 2.573.000 di telespettatori (14.3%) nella terza di breve durata.