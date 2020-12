Uomini e Donne oggi e domani non va in onda: quando torna

Il programma di Maria De Filippi il 7 e l’8 dicembre 2020 non farà compagnia al pubblico di Canale 5, che però non deve temere in quanto tornerà molto presto sul piccolo schermo

Uomini e Donne sia oggi che domani non va in onda. Il programma di Maria De Filippi fa una pausa per il 7 e l’8 dicembre 2020. In occasione dell’Immacolata Concezione, martedì la trasmissione lascia lo spazio a film dedicati al Natale. La programmazione cambia anche per oggi, lunedì, poiché la Mediaset ha deciso di fare il ponte per la festa. Dunque, alle 14.45 il pubblico di Canale 5 dovrà rinunciare per due giorni all’appuntamento con dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. Ma quando torna in onda? I telespettatori non devono temere, in quanto già da mercoledì 9 dicembre 2020 potranno riprendere a seguire i percorsi dei vari protagonisti del programma televisivo.

Al posto di UeD oggi va in onda il film Christmas at the palace. Il daytime del GF Vip non viene trasmesso come al solito alle ore 16.10, bensì alle 16.29, quando termina la pellicola natalizia. Subito dopo, alle 16.40 il pubblico di Canale 5 può seguire una nuova puntata de Il Segreto. Le soap continuano ad andare in onda sia il 7 che l’8 dicembre. Ma mentre Beautiful e Una Vita mantengono gli orari di sempre, la soap di Puente Viejo subisce un ritardo di 20 minuti. Stessa programmazione vale per il pomeriggio dell’8 dicembre, durante il quale prende il posto del programma della De Filippi il film Il destino sotto l’albero.

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni: cosa

Sabato è stata registrata una nuova puntata della trasmissione e in studio non sono mancati i colpi di scena. Secondo le anticipazioni, Ida Platano “torna in scena” con un gesto inaspettato che ha fatto molto discutere. Intanto, Gemma Galgani sta proseguendo le sue conoscenze e, in particolare, con Maurizio tutto sembra procedere a gonfie vele. Questa registrazione è stata fatta il giorno del compleanno di Maria, a cui i tronisti hanno riservato una sorpresa in studio!

Sempre nel corso di questa registrazione, Beatrice ha confessato di essersi innamorata di Davide Donadei, attraverso un video. Invece, Antonio ha sorpreso tutti facendo la stessa confessione a Sophie Codegoni! Dunque, nel corso delle prossime puntate i telespettatori assisteranno a nuovi colpi di scena!