Uomini e Donne, De Filippi compleanno: sorpresa in studio, innamoramenti

Oggi, sabato 5 dicembre 2020, Maria De Filippi fa il compleanno ed è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Per festeggiare questo importante evento, i tronisti hanno pensato bene di preparare una sorpresa, che avrà sicuramente fatto piacere alla conduttrice! Davide Donadei, Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis le hanno regalato dei fiori. Pare sia iniziata proprio così la registrazione avvenuta questo pomeriggio. Le anticipazioni de Il Vicolo delle News, però, rivelano che del tronista romano non si è parlato per nulla. In particolare, si legge: “La registrazione vede ‘snobbare’ Gianluca De Matteis”. Dunque, sembra proprio che il giovane non sia ancora riuscito a trovare la strada giusta per viversi al meglio questa avventura.

Davide Donadei è uscito con Beatrice Buonocore, la quale gli ha fatto una confessione molto forte. La corteggiatrice gli ha dedicato un video, durante la loro esterna, in cui dichiara esplicitamente di essere innamorata di lui! Chiara l’ha portato a casa sua per fare colazione con un dolce che ha preparato sua mamma. Dopo queste esterne, il tronista pugliese in studio ha confessato di essere in difficoltà: quando esce con Beatrice pensa che possa essere la sua scelta e quando esce Chiara pensa la stessa cosa!

Sophie è uscita con Giorgio e Matteo. La giovane tronista ha trascoso un’esterna con il secondo a casa sua. Qui il corteggiatore le ha portato un albero di Natale da preparare insieme. Con Giorgio si è vista in studio, dove hanno mangiato un dolce fatto da lui. A un certo punto, però, l’esterna è stata interrotta dall’arrivo di Antonio, il quale ha ammesso di avere bisogno di parlare con Sophie. Inizialmente la Codegoni non ha accettato, ma poi ha scelto di uscire per parlarci. Durante questo confronto, Antonio ha dichiarato a Sophie di essere innamorato di lei. Di fronte a quanto deciso dalla tronista, Giorgio ha atteso un po’ e poi ha messo fine all’esterna, andando via.

In studio oggi si sono ritrovati a discutere tutte e tre. Ma Sophie si è scontrata anche con Matteo, il quale l’ha accusata di essere dolce nei suoi confronti solo in esterna e in puntata, ma mai attraverso i messaggi fuori dal contesto. Questa accusa non ha fatto piacere alla Codegoni, che si è arrabbiata e ha iniziato a pensare che il corteggiatore volesse andar via utilizzando una scusa futile. Matteo l’ha rassicurata, facendole presente che gli piace molto.

Marianna è stata eliminata da Gianluca e, dunque, è tornata in studio per chiedere ad Armando di poter uscire insieme. Il cavaliere napoletano ha deciso di rifiutare la proposta. Intanto, la sua frequentazione con Brunilde procede bene. Con Lucrezia, invece, non si sentono da tre giorni a causa di problemi emersi nei giorni scorsi.