Ficarra e Picone, faida con Canale 5 e GF Vip? Arriva la verità del duo

Ficarra e Picone rompono il silenzio sul loro addio a Striscia la Notizia e chiariscono una volta per tutte i motivi che li hanno spinti ad abbandonare il tg satirico di Antonio Ricci dopo 15 anni. Nei giorni scorsi si è detto e scritto molto sulla scelta dei due palermitani. Spifferi di palazzo hanno sussurrato che all’origine della decisione ci sarebbe stata una polemica interna con Mediaset, dettata dai palinsesti della rete ammiraglia del Biscione.

Nella fattispecie si è insinuato che Ficarra e Picone non avrebbero più voluto andare in onda su un canale che ha in scaletta show considerati da una parte dell’opinione pubblica ‘trash‘ come il Grande Fratello Vip. A proposito del reality condotto da Alfonso Signorini, qualcuno ha anche sostenuto che i due comici mal sopportavano di lanciare lo show quando era in programma dopo Striscia. Su tutte queste indiscrezioni sono intervenuti i diretti interessati nelle scorse ore, tramite i loro profili social

Innanzitutto gli attori siciliani hanno precisato di essere rimasti stupiti del clamore mediatico suscitato dal loro addio al bancone del tg satirico. Dopodiché hanno ringraziato le migliaia di fan per l’affetto dimostratogli in queste ore. Quindi spazio alla nota sulle presunte polemiche in corso tra loro e Mediaset:

“Sentiamo però l’esigenza di dirvi che sui social e su molti giornali si stanno avanzando una serie di ipotesi per spiegare il motivo della nostra scelta. Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica con il Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti, ecc. Nulla di tutto questo”.

Infine Ficarra e Picone hanno sottolineato nuovamente che la fine dell’esperienza a Striscia è avvenuta semplicemente per il loro desiderio di “rimescolare le carte. Tutto qua”. “Non scomodiamo quindi altre supposizioni. Cosa ci riserva il futuro? Abbiamo tanti sogni e speriamo di realizzarli presto. Vi abbracciamo con affetto e ci vediamo in giro”, hanno concluso.

A far germogliare ancor più insinuazioni nei giorni sconti sul presunto addio al vetriolo alla trasmissione è stata l’ultima puntata condotta dai comici. In tanti si aspettavano un addio più ‘pomposo’. Invece c’è stato uno stringato “ciao” e un rapido inchino rivolto al pubblico da casa. Così c’è chi ha scambiato la sobrietà per malumore. Un qui pro quo, tutto qui!

Da stasera 7 dicembre 2020 rientrano dietro al celebre bancone i due conduttori storici legati al tg satirico di Antonio Ricci: Enzo Iacchetti e Ezio Greggio. Ficarra e Picone se ne vanno, Striscia rimane. Sempre e comunque!