Striscia la Notizia, l’ultima puntata di Ficarra e Picone: saluto sobrio

La data è giunta e non c’è stato alcun colpo di scena, nessun ripensamento: Ficarra e Picone hanno detto addio al celebre bancone di Striscia La Notizia. Stasera 5 dicembre 2020, per il duo comico si è trattata dell’ultima conduzione del tg satirico ideato da Antonio Ricci. La notizia circolava da giorni e sui motivi che hanno portato i due attori palermitani ad abbandonare la storica trasmissione di Canale 5 si è detto di tutto, senza però avere alcuna sicurezza. L’unica certezza rimane che la coppia non è tornata sui suoi passi, consumando l’addio. Un addio sobrio, senza retorica e senza discorsi strappalacrime.

“La puntata finisce qui. Noi, Picone, abbiamo finito. È la nostra ultima serata e andiamo a salutiamo il pubblico come siamo abituati a fare”. Così Ficarra nel chiudere la puntata di sabato 5 dicembre. Dopodiché il duo si è alzato ed è andato innanzi al famoso bancone televisivo, prodigandosi in un inchino rivolto al pubblico che lo ha seguito per 15 lunghi anni di successi e risate (la prima volta a Striscia fu nel 2005). Da lunedì si ricomincia e al timone del tg di Ricci rientreranno gli inossidabili Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, altri due conduttori amatissimi.

Il saluto in diretta di Ficarra e Picone non ha in alcun modo dato adito a polemiche. Tuttavia rimangono oscuri i motivi che li hanno portati a lasciare lo show Mediaset. Pier Silvio Berlusconi li ha salutati con parole di stima e affetto nelle scorse ore, augurandosi che un giorno potranno tornare a essere i volti del tg satirico. Nel frattempo, a mezzo stampa, sono trapelate alcune indiscrezioni relative alle cause del commiato dei palermitani dal programma della rete ammiraglia del Biscione.

Un’indiscrezione, né confermata né smentita, ha raccontato che i due attori avrebbero deciso di abbandonare perché in contrasto con la linea editoriale non di Striscia, bensì di Canale 5. Secondo i rumors non avrebbero più gradito di veder accostata la loro immagine a un canale che trasmette trasmissioni ritenute da una parte dell’opinione pubblica ‘trash’. Su tale spiffero né Ficarra né Picone sono intervenuti, preferendo il silenzio. Chissà se un giorno riveleranno la loro versione. Al momento il mistero rimane.