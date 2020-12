Ficarra e Picone, addio Striscia la Notizia: attriti con Mediaset, retroscena

Ficarra e Picone dopo ben 15 anni hanno annunciato che con la puntata di domani, 5 dicembre, si concluderà la loro esperienza professionale a Striscia la Notizia. Il bancone del tg satirico dalla prossima settimana farà a meno del duo palermitano che negli anni ha saputo conquistare notevoli fette di pubblico grazie alla sua comicità e spensieratezza. Un addio inaspettato che lascia un poco di amaro in bocca. La notizia è stata data proprio dalla coppia a inizio settimana. Un placido “arrivederci” che il duo comico, nato a Zelig, ha ufficializzato con poche e semplici parole, senza voler destare polemiche.

L’addio di Ficarra e Picone a Striscia la notizia

“Oggi è lunedì ed è la nostra ultima settimana di conduzione di Striscia che, però, dobbiamo annunciarvi sarà anche l’ultimo anno nostro a Striscia“. È stato Salvatore Ficarra a prendere la parola e a mettere in chiaro anche che, dopo 15 anni e 17 edizioni, non è stato facile prendere questa decisione. Valentino Picone ha poi continuato con i ringraziamenti di rito: la famiglia del tg satirico li ha “coccolati, lusingati, con il suo affetto facendoli sentire parte di loro“. E infine, l’atteso, quanto immancabile, saluto al creatore del longevo programma di Canale 5, Antonio Ricci. “Ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gliene saremo sempre grati“. L’annuncio è poi terminato con le ultime parole famose: “Non escludiamo che prima o poi si possa tornare ma intanto passiamo il testimone“.

Un saluto che è apparso piuttosto formale e che, ribadiamo, ha colto di sorpresa i più. Appena annunciato l’addio della coppia palermitana, sui social (e sotto il loro post di addio) sono iniziati a susseguirsi una serie di commenti da parte di utenti che provavano a trovare una spiegazione al loro inaspettato abbandono. In molti hanno pensato che il loro non fosse un allontanamento volontario. Ma, anzi, una forzatura voluta da altri. La causa, secondo molti, sarebbe da imputare all’antipatia che Ficarra Picone negli ultimi mesi hanno rivolto al Grande Fratello Vip.

Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ❤️ Ci vediamo in giro ???? pic.twitter.com/9XAJkn1BpB — Ficarra e Picone (@FicarraePicone) November 30, 2020

Il duo comico contro il GF Vip?

Tanti telespettatori, infatti, si sono accorti che ogni lunedì e venerdì (in concomitanza con la messa in onda del reality di Canale 5) la coppia evitava di “lanciare” il programma di Alfonso Signorini. Questo atteggiamento a più riprese ha indotto a pensare che tra il duo e gli autori del GF Vip non corresse buon sangue. Ma, da quanto apprendiamo dalle pagine di Libero, le ragioni del loro addio sarebbero diverse da quanto si possa sospettare.

Per il quotidiano la scelta di Ficarra e Picone è da attribuire a dei malumori intercorsi negli ultimi tempi tra loro e i palinsesti della tv privata. Pare infatti che la loro insofferenza nel rimandare ogni sera ai programmi della rete si facesse sempre più presente. Nonostante da parte della direzione del Biscione ci sia stata piena apertura nei loro confronti, i comici hanno deciso di dire basta.

La linea editoriale di Canale 5, evidentemente, non faceva più per loro. Il troppo “trash” ha probabilmente reso insostenibile la loro presenza all’interno del palinsesto Mediaset. Motivo per cui, invece di continuare a professare il loro fastidio o ad apparire smarriti davanti a programmi di Canale 5, avrebbero deciso di mettere un punto alla loro avventura professionale.

Non resta che attendere il 5 novembre e vedere come Ficarra e Picone decideranno di congedarsi definitivamente dal pubblico dell’access di Canale 5.