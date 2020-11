Ficarra e Picone lasciano Striscia la notizia: addio dopo 15 anni

By

Ficarra e Picone dicono addio a Striscia la notizia. Dopo quindici anni di battute e lanci di servizi la coppia di comici siciliani ha deciso di abbandonare la trasmissione di Antonio Ricci. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. A dare l’annuncio i diretti interessati nel corso della puntata in onda su Canale 5 lunedì 30 novembre 2020.

Durante l’ultima diretta di Striscia la notizia Salvatore Ficarra ha dichiarato pubblicamente:

“Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia, che però sarà anche l’ultimo anno nostro a Striscia. E non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile“

Valentino Picone ha aggiunto dopo le parole dell’amico e collega:

“Ringraziamo questa famiglia, perché di questo si tratta, che ci ha coccolati e lusingati con il suo affetto facendoci sentire parte di sé. Ma soprattutto ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato eccome, non escludiamo che prima o poi si possa tornare ma al momento passiamo il testimone“.

Ficarra e Picone non hanno rivelato il motivo che li ha spinti ad abbandonare Striscia la notizia dopo un così lungo periodo. Forse nuovi impegni di lavoro ma ad ogni modo i due non hanno escluso la possibilità di un ritorno. Salvatore e Valentino sono apparsi la prima volta nel tg satirico nel 2005: dovevano restare solo una settimana dopo l’esperienza a Zelig Circus e invece sono andati avanti fino al 2020.

Dopo quelle prime puntate è partita una lunga collaborazione: Ficarra e Picone restano ad oggi tra i conduttori più amati di Striscia la notizia. Al momento la novità non è stata commentata da Antonio Ricci così come non sono stati svelati i nomi degli eredi di Salvatore e Valentino.

Il Covid tra Ficarra e Picone

Di recente la coppia Ficarra-Picone è stata divisa dal Covid-19. Valentino ha infatti contratto il Coronavirus e per settimane è stato costretto a stare in isolamento, lontano dallo studio Mediaset. Al suo posto un altro siciliano simpatico e vivace: l’attore e conduttore Sergio Friscia.

Una sostituzione che è piaciuta molto al pubblico: Ricci richiamerà magari Friscia in futuro? Per il momento, come spiegato da Ficarra e Picone, la coppia di comici siciliani resterà al timone di Striscia la notizia fino al prossimo sabato 5 dicembre.

La storia di Ficarra e Picone

Salvatore Ficarra e Valentino Picone si sono conosciuti nel 1993 in un villaggio vacanze. Hanno cominciato a lavorare insieme nel 1998, dividendosi tra teatro e televisione. La svolta è arrivata con Zelig e Striscia la notizia. Non sono mancati i successi al cinema: nella lunga carriera del duo diversi film molto amati dal pubblico.