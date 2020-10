Striscia la notizia, arriva Sergio Friscia: Picone ancora in isolamento

Ficarra dovrà fare ancora a meno della sua spalla: dietro al bancone del tg satirico arriva l’attore comico per sostituire Picone, ancora in attesa del risultato del tampone

A Striscia la notizia non è ancora tempo di rivedere Ficarra e Picone insieme dietro al bancone. Dopo il sospetto di Coronavirus per Picone in uno dei due conduttori, il tg satirico è costretto a cercare un sostituto ogni giorno. Ieri infatti accanto a Ficarra c’era Cristiano Militello, storico inviato del programma nonché creatore di alcune delle rubriche di punta di Striscia la notizia. Oggi però non tornerà lui come conduttore, ma ci sarà invece Sergio Friscia.

L’attore comico dovrà sostituire Picone, che è ancora in isolamento. Non è ancora arrivato il risultato del suo tampone molecolare, per cui non può ancora tornare a lavorare nel preserale di Canale 5. Picone è risultato positivo al test sierologico, a cui vengono sottoposti tutti i personaggi del mondo televisivo, ma per avere certezza della sua positività bisogna attendere l’esito del tampone, ben più certo del test.

Se Cristiano Militello ha condotto una sola puntata, per ora almeno, Sergio Friscia sarà accanto a Ficarra per due puntate. Ci sarà stasera infatti e anche domani. Lui stesso ha annunciato, a modo suo, la sua presenza nel tg satirico. Su Instagram ha scritto in una storia che lui stasera guarderà Striscia, e ben da vicino diremmo! Dal profilo Twitter di Striscia la notizia è arrivato poi l’annuncio ufficiale della sua presenza come conduttore.

Quella dei sostituti di Picone è stata presentata come una staffetta, per cui è possibile che dopodomani ci sarà un altro volto ancora se il comico non dovesse tornare. Friscia siederà dietro al bancone nella puntata di stasera e anche in quella di domani. Nello stesso tweet c’è ancora scritto che sono ancora in attesa dell’esito del test molecolare di Picone.

Sergio Friscia non è nuovo nel mondo di Striscia la notizia, anzi è presente da anni e anni. Sin dal 2011 infatti appare di tanto in tanto nei servizi di Striscia vestendo i panni di Beppe Grillo. Per lui sarà comunque un’avventura nuova alla conduzione del programma, e chissà che non possa essere confermato anche nei prossimi giorni dopo questa prova. Sempre che i suoi impegni di lavoro già presi lo permettano.