Striscia la notizia, Picone si ferma: sospetto Covid, chi lo sostituisce

Picone si ferma per sospetto Covid-19. Il conduttore di Striscia la notizia salterà la puntata di stasera, ma verrà sostituito. Il suo compagno Ficarra, sia al bancone sia sui palcoscenici e sugli schermi, non rimarrà solo a condurre stasera. Nel tg satirico di Canale 5 è essenziale spesso avere due conduttori, oltre a essere ormai una tradizione, quindi la produzione è dovuta correre ai ripari e trovare subito un sostituto per Picone. Con un tweet, Striscia ha reso noto che Picone è risultato positivo al Coronavirus dopo il test seriologico.

Come è successo con Alessia Marcuzzi prima de Le Iene, quindi, anche il conduttore dovrà fermarsi dopo i consueti controlli prima di andare in onda. I tantissimi che lavorano nelle trasmissioni televisive infatti vengono sottoposti regolarmente ai test seriologici. Non appena c’è un riscontro positivo al Covid non entrano in studio e non vanno in onda. Ma la positività al test seriologico dovrà essere confermata con il tampone molecolare, che dà una certezza maggiore sulla positività al Covid.

In attesa di sottoporsi al tampone e dei conseguenti risultati, Picone rimane un sospetto Coronavirus e quindi deve stare in isolamento. Ficarra dovrà fare a meno di lui almeno nella puntata di stasera. Picone potrebbe tornare già domani, se il tampone non dovesse confermare il suo essere positivo. Lo stesso è capitato alla Marcuzzi, per esempio. In attesa che Picone possa tornare a sedere dietro al bancone di Striscia al suo posto, quindi accanto a Ficarra, ci sarà Cristiano Militello.

Stasera dietro al bancone di #Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e @CriMilitello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale@FicarraePicone — Striscia la notizia (@Striscia) October 26, 2020

Coronavirus in tv, da Picone a Gerry Scotti

A casa Striscia la notizia Picone non è il primo caso di Coronavirus, comunque. Qualche settimana fa infatti è giunta notizia della positività del papà del tg satirico: Antonio Ricci è ricoverato in ospedale perché ha contratto il virus. Oggi invece c’è stato l’annuncio di Gerry Scotti, che in prima persona ha voluto comunicare di essere risultato positivo al Covid. E prima di lui Lillo di Lillo e Greg, così come nei giorni scorsi c’è stata la notizia su Mara Maionchi. Insomma, questa seconda ondata non sta risparmiando i personaggi dello spettacolo.