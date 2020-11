Ascolti tv 6 novembre 2020: Tale e Quale senza Conti contro GF Vip, i dati

By

Il reality show guidato da Alfonso Signorini rimane stabile, Rai Uno vince nell’informazione del pomeriggio: La Vita in Diretta meglio di Pomeriggio 5

Tale e Quale Show e Grande Fratello Vip 5: gli ascolti di ieri sera hanno confermato la linea delle passate settimane. Gli ascolti tv di venerdì 6 novembre 2020 infatti hanno evidenziato ancora una volta come nella sovrapposizione dei programmi gli italiani abbiano preferito lo show di Rai Uno, ma non c’è più un divario nettissimo come è accaduto settimane fa. Infatti il GF Vip sta continuando a difendersi bene ed è ormai stabile sui suoi numeri.

Ma vediamo subito i dati della serata di ieri, Il Torneo di Tale e Quale Show, in onda senza Carlo Conti, ha conquistato 3.969.000 di spettatori pari al 17.6% di share. La sedicesima puntata del GF Vip 5 invece è stata seguita da 3.379.000 di spettatori, con uno share del 18.7%. Qui di seguito tutti gli ascolti tv del 6 novembre 2020 relativi a tutta la prima serata:

Rai Uno – Tale e Quale Show – Il Torneo: 3.969.000 di spettatori e il 17.6% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 3.379.000 di spettatori e il 18.7% di share;

Rai Due – NCIS: 1.608.000 di spettatori e il 5.7% di share; The Rookie: 1.268.000 di spettatori e il 5.1% di share;

Rai Tre – Titolo V: 496.000 spettatori e il 2.2% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.107.000 di spettatori e il 5.5% di share;

Italia 1 – Freedom – Oltre il Confine: 1.181.000 di spettatori e il 5.6% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.133.000 di spettatori e il 5.7% di share;

TV8 – 4 Ristoranti: 436.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.644.000 di spettatori e il 6.2% di share.

Cosa è successo invece nel pomeriggio? Ecco gli ascolti tv dei principali programmi in onda nella fascia oraria pomeridiana:

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.897.000 di spettatori e il 21.4% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.480.000 di spettatori e il 16.4% di share;

Canale 5 – Pomeriggio 5: 1.983.000 di spettatori e il 14.5% di share nella prima parte; 2.395.000 di spettatori e il 14.8% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.988.000 di spettatori e il 21.9% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 4.075.000 di spettatori e il 18.4% di share.

Infine, gli ascolti tv di ieri relativi al preserale: