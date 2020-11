La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 è andata in onda venerdì 6 novembre 2020. È stata una puntata molto ricca di avvenimenti, ma non c’è stata nessuna eliminazione. Non ci sarebbe stata a prescindere dall’annullamento del televoto, perché il televoto si sarebbe concluso lunedì prossimo. Non ci sono stati eliminati, ma ci sono stati nuovi ingressi: Giulia Salemi e Stefano Bettarini sono ufficialmente nuovi concorrenti del GF Vip 5. Entrambi sono alla seconda esperienza nel reality show. La puntata è cominciata con la spiegazione di Signorini sul televoto annullato.

Il conduttore ha quindi svelato che il destinatario del provvedimento è stato proprio Andrea Zelletta, come molti avevano immaginato. Lui ha spiegato di aver intercettato dei discorsi di persone che passeggiavano sotto la finestra della stanza in cui è stato quando è uscito dalla Casa. Ma ha comunque infranto il regolamento, per cui è finito anche lui in nomination insieme ai cinque nominati di lunedì scorso. Sono in sei al televoto fino a lunedì prossimo: Maria Teresa, Massimiliano, Stefania, Francesco, Paolo e Andrea. Ci sarà un eliminato tra loro.

Alfonso ha voltato pagina e ha mostrato una clip su Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che parlavano delle loro mamme. Tommaso poi è stato chiamato nella stanza Super Led e per lui c’è stata la sorpresa da sua sorella Gaia. Un bellissimo momento tra i fratelli Zorzi, che è stato seguito dai chiarimenti in prima serata tra Pierpaolo ed Elisabetta. Tra i due il rapporto si è raffreddato e la Gregoraci ha detto di aver rialzato i paletti e di non essere più disposta a riabbassarli con l’ex velino.

Anche il rapporto tra Rosalinda e Dayane è finito al centro dell’attenzione: dopo i baci nella notte di halloween, le due hanno parlato del legame profondo che le lega. C’è solo amicizia tra loro, una forte amicizia che durerà anche dopo il GF Vip. A questo punto, Alfonso ha annunciato l’ingresso nella Casa di Bettarini, che ha dei conti in sospeso con Pierpaolo e Dayane. Se Pretelli è stato il primo ad accoglierlo, l’altra è scappata, ma non ha potuto evitare il confronto: è emersa tutta la verità sul loro passato.

Si è parlato anche degli scontri della Contessa con Rosalinda e Stefania, che però la avevano già perdonata. La Salemi ha cominciato il suo percorso nella Casa dal Cucurio e ha scelto Tommaso come primo concorrente da incontrare, ma poi si sono uniti al resto dei concorrenti. Pierpaolo ha vissuto una fortissima emozione vedendo un video di suo figlio Leo.

Niente nomination stasera, visto che c’è già un televoto aperto. Gli autori però hanno richiesto ai Vip non in nomination di fare un appello per sostenere uno dei nominati. Elisabetta ha parlato per Paolo. Dayane e Rosalinda per Massimiliano. Pierpaolo per Andrea. Enock per Francesco. Patrizia per Maria Teresa. Tommaso per Stefania.