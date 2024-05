Ascolti tv 6/5-Il Clandestino, Isola 18, STEP: una batosta rumorosa

Tempi duri per le ammiraglie. Il Clandestino (Rai Uno) conquista la prima serata senza brillare: quasi 3 milioni di spettatori e il 15.8% di share. Non un flop, ma nemmeno si può parlare di successo. Continua invece la caduta libera de L’Isola dei Famosi (Canale Cinque) che perde ancora utenti (-200 mila rispetto a 7 giorni fa), coinvolgendo solamente 2 milioni di persone (15.8%). Si è a un passo dal finire sotto la soglia dei 2 milioni. Una batosta rumorosa, trattasi di numeri assolutamente deludenti. Bene Stasera tutto è possibile (Rai Due) nonostante una lieve flessione: Stefano De Martino & Co hanno intrattenuto 1.7 milioni di spettatori (10.9%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 6 maggio 2024:

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha raccolto 2.040.000 spettatori (16,92% di share);

Rai Uno: Il Clandestino ha totalizzato 2.978.000 spettatori (15.8%);

Rai Due: Stasera tutto è possibile ha avuto 1.733.000 spettatori (10.9%);

Italia 1: The Trasporter Legacy ha fatto compagnia a 1.119.000 spettatori (5.9%);

Rai Tre: Far West ha coinvolto 910.000 spettatori (5.5%);

Rete 4: Quarta Repubblica ha raggiunto 757.000 spettatori (5.3%);

La7: 100 minuti ha convinto 833.000 spettatori (4.7%);

Nove: Cash or Trash – Chi offre di più ha ottenuto 345.000 spettatori (1.9%);

Tv8: GialappaShow ha conquistato 764.000 spettatori (4.4%).

Ascolti tv lunedì 6 maggio 2024: preserale e access prime time

La Ruota della Fortuna (Canale Cinque) molto meglio di Avanti un Altro. L’Eredità, però, vince e non viene toccata dall’effetto novità, facendo registrare i soliti ottimi dati. Evidentemente Gerry Scotti è riuscito ad andare a pescare utenti altrove. Si capirà nei prossimi giorni se il programma sarà in grado di migliorare oppure se andrà a perdere spettatori.

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.142.000 utenti (20.8%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.561.000 spettatori (26.3%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.268.000 persone (15.4%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.747.000 spettatori (23.7%) nella prima parte e nella seconda da 4.052.000 spettatori (26.9%);

Canale 5: La Ruota della Fortuna ha ottenuto 1.949.000 telespettatori (18.5%) nella prima parte e ne ha avuti 3.178.000 (22.8%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 6 maggio 2024: il pomeriggio

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.582.000 spettatori (15.8% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.160.000 spettatori (13.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.981.000 spettatori (22.1%);

Rai Due: Giro d’Italia ha avuto 840.000 utenti (8.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.481.000 telespettatori (20.3%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.368.000 telespettatori (20.4%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.566.000 spettatori (25.9%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.680.000 utenti (19.8%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.513.000 spettatori (17.9%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.247.000 spettatori (15%) nella prima parte e di 1.244.000 utenti (14%) nella seconda; nei saluti 1.249.000 utenti (13.3%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 6 maggio