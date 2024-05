Ruota Della Fortuna: Gerry è top ma il pubblico nota un dettaglio

Mike Bongiorno avrebbe compiuto 100 anni e per ricordare questo mostro sacro della televisione italiana, Canale 5 affida il suo programma più storico all’erede di Mike. Gerry Scotti torna con la Ruota della Fortuna nel preserale, la formula è la stessa di sempre ma con Gerry è tutto nuovo! Vediamo come è andata la prima puntata e le prime impressioni a caldo del pubblico.

Era l’evento televisivo più atteso della stagione, alle 18.45 in moltissimi si sono sintonizzati per vedere il ritorno della Ruota della Fortuna e del famoso Tabellone, con la conduzione dell’amatissimo Gerry Scotti, affiancato dall’ex gieffina Samira Lui (uscita precocemente dalla casa ma è comunque quella che sta effettivamente facendo qualcosa nel mondo dello spettacolo)

La prima puntata è dedicata alla regione Liguria, molte delle definizioni da indovinare sono legate alle tradizioni liguri, sia gastronomiche che di costume.

Le regole della ruota sono sempre le stesse, ci sono i vari premi e gli imprevisti, come la Bancarotta o il Passa. Premio finale è un auto dal valore stellare: un DR Suv che nel listino prezzi parte da 25 mila Euro!

Gerry è una garanzia ma il pubblico non sembra convinto

Gerry Scotti è sempre una garanzia quando si tratta di ammaliare il pubblico: la sua simpatia e le sue battute sono classiche e il pubblico lo ama per il suo ‘spirito di patata’ fatto di autoironia.

Il battesimo del fuoco di Samira Lui in un programma storico che ha visto passare conduttrici che sono rimaste nel cuore di tutti e tutt’ora famose, come Paola Barale o Antonella Elia, è andato da dio.

Spigliata e carina, mai fuori luogo e sicura di sé a fianco di Gerry non si risparmia nei siparietti con il conduttore.

La conduzione quindi è top, la nostalgia che lo spettacolo evoca sembra renderlo un degno concorrente dei giochi della Rai per l’estate.

Da casa fanno sapere che è bellissimo giocare in famiglia a provare a indovinare il tabellone come si faceva un tempo con Mike.

Peccato che i telespettatori abbiano notato qualcosa di strano:

Curiosità (può essere che lo hanno detto all'inizio e io l'ho perso): ma come fanno i concorrenti a conoscere le novità se questa è la prima pu ntata? #LaRuotaDellaFortuna — Antonio 🐉🐲 (@ArmonioHG) May 6, 2024

#laruotadellafortuna comunque boh, sia Gerry che i concorrenti mi sembrano troppo preimpostati. Sarà che ormai questo format oggi è forse anacronistico ma vedere ancora gente che gira la ruota nel 2024 fa un po' sorridere. Ma è ancora la prima puntata, perciò staremo a vedere. — Xian (@DG_Xian) May 6, 2024

Che sia tutto recitato e già programmato?

Sui social si sono lamentati dell’anacronismo dell’avere una bella ragazza al tabellone, si parla di politically correct? Il pubblico è stanco delle bamboline messe solo per bellezza?

Ma soprattutto, i concorrenti sembrano recitare una parte e il programma risulta poco spontaneo e genuino così.

Staremo a vedere come prosegue! Magari la prima puntata è solo un test e da domani saranno tutti più sciolti!