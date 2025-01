Ascolti tv 6/01: Boom per De Martino, Mediaset al top. Tutti i dati

Ieri, lunedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, come da tradizione su Rai Uno è andato in onda lo Speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia. Un appuntamento che ha raccolto tante critiche ma anche molti complimenti e apprezzamento da parte del pubblico. Anche i numeri lo confermano: Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ha infatti intrattenuto e divertito 6.208.000 spettatori (26.6% di share) nella prima parte, dove a giocare è stata la signora Antonietta dalla Basilicata, e 6.316.000 utenti (37.7%) nella parte finale.

Un risultato senza precedenti, con Stefano De Martino che anche questa volta è riuscito brillantemente nell’impresa e a superare di gran lunga i dati ottenuti lo scorso anno dal suo predecessore, Amadeus: la puntata dello speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio 2024 infatti, aveva registrato una media di 5.537.000 spettatori (31.4%).

Numeri che però non sono stati sufficienti a battere Mediaset che, con la messa in onda della partita di Supercoppa, Inter vs. Milan (Canale 5), ha registrato 7.404.000 utenti (32.6%). Per finire, per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 Goldrake U ha intrattenuto 1.087.000 spettatori (5.1%), su Italia 1 Grease ha incollato al piccolo schermo 962.000 utenti (4.8%), mentre su Rete 4 Hachiko – Il tuo migliore amico ha commosso 610.000 italiani (3%).

Ascolti lunedì 6 gennaio: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha collezionato 1.339.000 spettatori (5.84%), su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è invece stato seguito da 937.000 utenti (4,12%) e, per finire, su La 7 In Onda ne ha totalizzati1.189.000 (5.17%).

Per concludere, riguardo la fascia del pre-serale, a portare a casa la vittoria è stato nuovamente Marco Liorni che, con la nuova puntata de L’Eredità (Rai Uno) ha convinto 3.594.000 utenti (23.3%) nella prima parte e 4.900.000 (27.48%) nella seconda. Su Canale 5 invece, non è andata in onda come di consueto La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, bensì il pre partita di Supercoppa, che ha ottenuto il consenso di 3.465.000 utenti (18.41%).

Ascolti lunedì 6 gennaio: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi visti dagli italiani nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, la nuova puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo, ha tenuto compagnia a 1.883.000 spettatori (14.50%) nella prima parte e 2.145.000 (18.13%) nella seconda. A seguire, La Vita in Diretta ha registrato una media di 2.252.000 utenti (19.27%) nella prima parte e 2.714.000 (20.77%) in quella conclusiva.

Per quanto riguarda Canale 5 invece, la replica di Beautiful ha incollato allo schermo 1.982.000 spettatori (14.40%), The Blind Side ne ha totalizzati 1.598.000 (13.19%) e, per finire, Hearts of winter ne ha intrattenuti 1.195.000 (9.25%).

Ascolti lunedì 6 gennaio: il mattino

Concludiamo, come di consueto, con i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Per quanto riguarda la programmazione di Rai Uno, la nuova puntata di Unomattina ha intrattenuto 1.289.000 spettatori (21.5%). A seguire, A Sua Immagine ha totalizzato una media di 1.979.000 utenti (21.5%), mentre la prima puntata post-festiva di È Sempre Mezzogiorno ha fatto venire l’acquolina in bocca a 2.164.000 italiani (17.8%).

Per quanto riguarda Canale 5, I Grandi Misteri della Bibbia ha registrato 740.000 spettatori (11.90%), mentre Melaverde ha raccolto il consenso di 1.307.000 utenti (12.16%).