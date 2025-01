Speciale Affari Tuoi, pubblico confuso e annoiato: critiche e reazioni

Lunedì 6 gennaio è andato in onda l’appuntamento speciale di Affari Tuoi, dedicato alla Lotteria Italia. A quanto si legge sui social però, si è trattato di una puntata foriera di critiche e osservazioni per Stefano De Martino e che pare non essere piaciuta particolarmente al pubblico. In molti infatti, dopo essersi lamentati per l’eccessiva lentezza della partita di Antonietta, la concorrente della Basilicata che ha giocato nella prima parte della diretta ed è riuscita a portarsi a casa 35.000 euro, si sono nuovamente riversati sui social per commentare la seconda parte della trasmissione, dedicata invece all’estrazione dei ricchi premi della Lotteria.

Molti utenti del web, come anticipato, non sembrano aver apprezzato particolarmente l’impronta che De Martino ha voluto dare a questa puntata speciale del celebre gioco dei pacchi, reputata da tanti telespettatori troppo lunga nonché una vera e propria replica di “Stasera Tutto È Possibile”, celebre comedy show condotto dallo stesso De Martino su Rai 2.

Due show in uno e tutte le osservazioni dei telespettatori

“Per me è Stefano che ha trasformato questa puntata di affari tuoi in una puntata di stasera tutto è possibile” e “Praticamente stasera era un mix tra affari tuoi e stasera tutto è possibile“ sono solo due dei tanti commenti lasciati dagli utenti del web nel corso della puntata speciale di Affari Tuoi andata in onda poche ore fa, che facevano notare l’insolita fusione dei due show.

In effetti, la presenza di alcuni personaggi come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, nonché i numerosi sketch realizzati dagli ospiti in studio, hanno ricordato molto le dinamiche del celebre comedy show, diventato celebre per la presenza della “stanza inclinata”. Una scelta stilistica che da un lato ha reso la puntata speciale di Affari Tuoi unica e lontana anni luce da quelle realizzate da Amadeus, ma che dall’altra ha anche generato una certa confusione.

serve immediatamente una stanza inclinata in quello studio di affari tuoi #AffariTuoi — chiara (@doppi0taglio) January 6, 2025

praticamente il cast di questa puntata speciale di affari tuoi è quello di stasera tutto è possibile + mara maionchi che spara parolacce — valentina (@mocciosvs) January 6, 2025

Ma non è finita qui perché in molti poi si sono anche lamentati del fatto che la puntata si sia protratta troppo a lungo, rischiando di andare ben oltre l’orario programmato, e sia risultata, a tratti, difficile da seguire. Alla fine però De Martino è riuscito a recuperare e ha sforato solamente per una ventina di minuti, velocizzando, e non poco, come notato da molti, la parte finale della trasmissione.

questa puntata di affari tuoi mi sta sfinendo — emi (@lwtfolklore_) January 6, 2025

sono uscito, tornato e sta ancora facendo affari tuoi… — fabio (@fabiummm) January 6, 2025

Insomma, a prima vista, l’esperimento di questa sera sembrerebbe essere stato un flop per il giovane conduttore. Fortunatamente, non tutte le opinioni dei telespettatori sono state sfavorevoli, c’è stato infatti anche qualcuno che ha espresso un parere positivo nei confronti della puntata, elogiando De Martino e apprezzando gli ospiti scelti dal conduttore per arricchire la serata.

Insomma, per molti Stefano De Martino può dormire sonni tranquilli e prepararsi a condurre il Festival di Sanremo dopo Carlo Conti. In effetti, come sottolineato da tanti utenti del web, con la puntata speciale di Affari Tuoi ha dato prova del fatto di essere davvero bravo a far fare le ore piccole ai telespettatori: requisito che sembra essere di fondamentale importanza per i futuri conduttori della kermesse musicale.

Chissà se il futuro ha davvero in serbo il palco dell’Ariston per l’ex ballerino. Le voci si rincorrono da mesi ormai ma solo il tempo potrà dare una risposta certa a questa domanda.