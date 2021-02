Seconda sfida tra Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip: gli ascolti tv di venerdì 5 febbraio 2021 avranno cambiato l’andamento della scorsa settimana? Nella prima sfida infatti il GF Vip di Alfonso Signorini non ha traballato più di tanto, anzi per niente. Milly Carlucci invece è partita col freno a mano tirato, rispetto al debutto della scorsa edizione de Il Cantante Mascherato. Venerdì scorso c’è stato un quasi pareggio, cosa sarà successo ieri sera? Ebbene, il GF Vip ha avuto un calo di ascolti non indifferente e questo ha permesso alla Carlucci di spuntarla, sebbene non di molto, nella sfida.

I due programmi terminano a orari diversi, questo fa sì che lo share del programma che chiude più tardi si alza un po’: va sempre tenuto in considerazione. Tuttavia è chiaro che il Grande Fratello Vip ieri sera, con una puntata molto delicata e complicata, sia andato in discesa rispetto alla settimana scorsa. Rai Uno invece è rimasta stabile con il numero di spettatori e può essere considerata una vittoria. Non resta che scoprire tutti gli ascolti tv di ieri sera:

Rai Uno – Il Cantante Mascherato 2: 3.605.000 di spettatori e il 16.2% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 5: 2.965.000 di spettatori e il 16.8% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.470.000 di spettatori e il 5.4% di share; The Resident: 1.096.000 di spettatori e il 4.8% di share;

Rai Tre – Titolo V: 640.000 spettatori e il 2.7% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.188.000 di spettatori e il 5.9% di share;

Italia 1 – Freedom Oltre il Confine: 1.084.000 di spettatori e il 5.1% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.258.000 di spettatori e il 6.4% di share;

TV8 – Sotto assedio – White House Down: 663.000 spettatori e il 2.8% di share;

Nove – I migliori Fratelli di Crozza: 590.000 spettatori e il 2.3% di share.

Dopo aver dato uno sguardo alla la prima serata, cosa sarà successo nel resto della giornata? Per concludere gli ascolti tv del 5 febbraio 2021, qui di seguito i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale: