Ascolti tv 29 gennaio 2021: sfida tra GF Vip e Cantante Mascherato, i dati

Gli ascolti tv del 29 gennaio 2021 erano attesissimi! Nei giorni scorsi infatti si sono accesi i riflettori sui due programmi in onda ieri sera su Canale 5 e Rai Uno per delle dichiarazioni di Alfonso Signorini, e di conseguenza anche di Milly Carlucci. Una sfida molto attesa quindi del venerdì sera: Il Cantante Mascherato e Grande Fratello Vip si sono scontrati ieri sera per la prima volta. La prima di cinque prime serate, fino a fine febbraio 2021. Ebbene, bando alle ciance: gli ascolti tv di ieri 29 gennaio 2021 rivelano un quasi pareggio tra i due programmi tv. Non c’è stata la vittoria schiacciante di nessuno dei due.

Mettendo a confronto i dati, comunque, c’è sempre da tenere in considerazione che il GF Vip 5 va in onda fino all’una e mezza di notte, questo fa alzare lo share. Tuttavia Milly non è partita fortissimo – l’anno scorso il debutto ha segnato 4.437.000 spettatori e 20.9% share -, come si può vedere negli ascolti tv della prima serata:

Rai Uno – Il Cantante Mascherato: 3.615.000 di spettatori e il 16.2% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 5: 3.232.000 di spettatori e il 18.2% di share;

Rai Due – Quando le mani si sfiorano: 1.753.000 di spettatori e il 7.1% di share;

Rai Tre – Titolo V: 540.000 spettatori e il 2.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.205.000 di spettatori e il 5.9% di share;

Italia 1 – Freedom Oltre il confine: 1.104.000 di spettatori e il 5.3% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.229.000 di spettatori e il 6.2% di share;

TV8 – Creed Nato per Combattere: 398.000 spettatori e l’1.7% di share;

Nove – I migliori Fratelli di Crozza: 568.000 spettatori e il 2.2% di share.

Esaurita la prima serata, si passa al pomeridiano e al preserale. Su Rai Uno è stato dato spazio alle consultazioni del Presidente Mattarella, per cui La Vita in Diretta non è andata in onda e L’Eredità non era puntata inedita. Dopo aver fatto questa premessa, si concludono gli ascolti tv di venerdì 29 gennaio 2021 con i seguenti dati: