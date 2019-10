Ascolti tv 4 Ottobre, Tale e Quale Show batte Rosy Abate (di poco)

Ascolti Tv 4 Ottobre 2019: Tale e Quale Show porta a casa la medaglia degli ascolti (per poco)

Come ogni venerdì la Regina di Palermo, Rosy Abate 2, e Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show sono tornati a sfidarsi. Una gara bella accesa quella tra Rai Uno e Canale Cinque che sfoderano i loro programmi sicuramente più amati e seguiti. Rosy Abate, per esempio, è una serie che raccoglie sempre tantissimi spettatori dinnanzi alla Tv curiosi di vedere le peripezie della loro eroina; Tale e Quale Show sul canale primario della Rai non è di certo da meno. Il varietà infatti porta tantissimo divertimento nelle case degli italiani, per questo, sono in molti a sceglierlo per il loro venerdì sera. Ma chi avrà portato a casa la ‘corona’ ieri sera? La fiction o il varietà? E come saranno andati gli altri programmi? Beh, scopriamolo insieme!

Ascolti Tv 4 Ottobre 2019: Tale e Quale Show (18.2%) – Rosy Abate 2 (17,4%)

Rosy Abate – Seconda stagione (anticipazioni ultima puntata) su Canale 5, ha ottenuto il 17.4% di share con ben 3.665.000 spettatori. Su Rai 1, Tale e Quale Show (che ha avuto ben due vincitori) ha portato a casa la vittoria degli ascolti catturando l’attenzione di 3.547.000 persone con un 18.2% di share. Su Rai 2 la serie tv N.C.I.S.: Los Angeles-Fumo negli occhi. 2a parte ha interessato 1.092.000 spettatori pari al 4.4% di share mentre Criminal Minds 741.000 spettatori (3.7%). Quarto grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4 ha catturato l’attenzione di 1.240.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 il film di Carlo Vanzina Mai Stati Uniti ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’ %. Su Italia Uno il film Guardiani della Galassia Vol.2 totalizza un a.m. di 1.182.000 spettatori con il 4.9% di share. Propaganda LIVE su La 7 ha registrato 868.000 spettatori con uno share del 4.9%. X Factor su Tv 8 ha totalizzato il 3.6% con 804.000 spettatori. Sul Nove il varietà Fratelli Crozza 1.170.000 spettatori con il 5% di share.

Come avranno concluso la settimana i programmi settimanali? Ecco i risultati

Su Rai 1, Vieni da Me condotto da Caterina Balivo ha tenuto compagnia a 1.613.000 spettatori con il 12.7% di share, mentre su Rai 2 Bianca Guaccero con Detto Fatto ha tenuto incollati allo schermo 496.000 spettatori ottenendo il 4.3% di share. Uomini e Donne, invece, è stato seguito da 2.241.000 spettatori (18.8%). Su Rai 1 La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha raccolto davanti allo schermo 1.352.000 spettatori con il 13.7% di share. Sempre su Canale 5, Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di 1.671.000 persone nella prima parte (18%), al 16.5% con 1.703.000 spettatori nella seconda e 1.483.000 spettatori nella terza con il 12.8% di share.