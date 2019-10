Anticipazioni Rosy Abate 2 ultima puntata: sfida finale

Finale Rosy Abate 2: le anticipazioni della puntata di venerdì 11 ottobre 2019

Cosa dobbiamo aspettarci dall’ultima puntata di Rosy Abate 2? La Regina di Palermo è nel pieno dell’azione: nessuno più potrà fermarla. Ma non può essere serena assieme al figlio Leonardo che, nei precedenti episodi, ha fatto terribilmente preoccupare sua madre, rischiando persino di perdere la vita in carcere. Nella puntata di venerdì 11 ottobre, Rosy sarà disposta a tutto pur di salvare le persone che veramente ama, anche Regina, che si è rivelata una delle sue alleate più fedeli in questa seconda stagione della fiction di Canale 5.

Anticipazioni Rosy Abate 2 ultima puntata: la vendetta

Sappiamo, con le ultime anticipazioni di Rosy Abate 2, che la Regina di Palermo rapirà Nina, mettendosi definitivamente contro Costello; quest’ultimo farà ogni cosa in suo potere per sbarazzarsi di lei. Rosy si troverà a lottare da sola: non vorrà che Luca, Leonardo e Regina vengano coinvolti nella sua sfida finale contro il temutissimo mafioso, che verrà privato di sua figlia, la persona più importante della sua vita. La Abate vorrà fargli provare quello che ha provato lei quando suo figlio è finito in prigione per colpa sua.

Rosy Abate spoiler, la sfida finale contro Costello

Il finale di Rosy Abate 2 avrà come protagonisti la Regina di Palermo e Costello. Sarà una sfida all’ultimo sangue. Solo uno dei due sopravvivrà. Potremmo assistere alla morte di Rosy, questa volta: l’attrice Giulia Michelini ha ammesso che non sarà più la protagonista della fiction Mediaset. A prendere il suo posto sarà Leonardo?

Ultima puntata Rosy Abate: la trama

Grande punto interrogativo sul destino di Rosy Abate dopo lo scontro con Costello: quest’ultimo potrebbe anche decidere di non torcerle un capello a seguito dell’intromissione della sua defunta moglie nei suoi pensieri… Se volete rivedere tutti i precedenti episodi di Rosy Abate 2, cliccando qui troverete le repliche della seconda stagione.