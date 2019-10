By

Agostino Penna e Sara Facciolini hanno vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2019. Entrambi si sono classificati al primo posto con 68 punti. Agostino è stato premiato dalla giuria per l’imitazione di Lucio Dalla mentre Sara è stata la più votata dagli altri concorrenti grazie alla sua performance di Loredana Bertè. Sia Penna sia la Facciolini hanno convinto il pubblico e le loro esibizioni sono state tra le più commentate sul web. Per la showgirl una puntata di rivalsa dopo i bassi voti ottenuti nelle scorse settimane. Il musicista, invece, si sta rivelando una vera sorpresa per gli appassionati del programma di Carlo Conti.

Video Agostino Penna imitazione Lucio Dalla

#taleequaleshow 🎤 Agostino Penna ↔ Lucio Dalla#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 4. Oktober 2019

Video Sara Facciolini imitazione Loredana Bertè

#taleequaleshow 🎤 Sara Facciolini ↔ Loredana Bertè#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 4. Oktober 2019

Di seguito la classifica completa della quarta puntata di Tale e Quale Show, con un ex aequo al primo posto:

1. Agostino Penna – Lucio Dalla

Sara Facciolini – Loredana Bertè

3. Tiziana Rivale – Tina Turner

4. Gigi & Ross – Fabri Fibra & Tiziano Ferro

5. Davide De Marinis – Achille Lauro

6. Jessica Morlacchi – Celine Dion

7. David Pratelli – Christian De Sica

8. Flora Canto – Olivia Newton-John

9. Francesco Pannofino – Paolo Conte

10. Lidia Schillaci – Stevie Wonder

11. Francesco Monte – Cesare Cremonini

12. Eva Grimaldi – Alice

Le esibizioni della quinta puntata di Tale e Quale Show 2019

Ecco chi dovranno imitare i 12 cantanti in gara nella seconda puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 11 ottobre:

Davide De Marinis – Vasco Rossi

Sara Facciolini – Cher

David Pratelli – Giorgio Gaber

Jessica Morlacchi – Mina

Eva Grimaldi – Boney M

Francesco Monte – Rag’n Bone Man

Tiziana Rivale – Caterina Caselli

Lidia Schillaci – Alessandra Amoroso

Gigi & Ross – Cochi & Renato

Francesco Pannofino – John Belushi

Flora Canto – Orietta Berti

Agostino Penna – Dionne Warwick