Eva Grimaldi sbotta a Tale e Quale Show: “Ho fatto ca…e”

Eva Grimaldi imita Alice a Tale e Quale Show e sbotta in diretta

Quarta puntata di Tale e Quale Show complicata per Eva Grimaldi. L’attrice era pronta ad interpretare con grinta e determinazione la sua ultima sfida ma qualcosa è andato storto. Sul palco la moglie di Imma Battaglia si è fermata più volte durante l’esibizione di Per Elisa, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1981. Nel corso della performance la Grimaldi ha riscontrato più di qualche problema dovuto all’ansia da prestazione, che non l’ha portata ad affrontare la prova come avrebbe dovuto. E quando la musica si è fermata Eva è corsa da Carlo Conti e all’orecchio gli ha sussurrato: “Ho fatto ca…e”. Parole che, per via del microfono ancora aperto, sono state ascoltate da tutti. Il padrone di casa ha prontamente rassicurato la sua concorrente, così come i giurati, che hanno spronato Eva a vivere con maggiore tranquillità questa nuova avventura televisiva.

Eva Grimaldi preoccupata per il suo percorso a Tale e Quale Show

“Giuro che alla prova l’ho fatta benissimo”, ha ammesso Eva Grimaldi subito dopo l’imitazione di Alice a Tale e Quale Show. Davanti al banco della giuria la 58enne non ha nascosto ansia e timore per questa avventura televisiva che sta affrontando con parecchio studio e impegno visto che prima d’ora non ha mai cantato. “Non sei una cantante come altri ed è normale che il tuo percorso non sia come quello di altri. Ma la voce c’era, gli atteggiamenti c’erano e anche il trucco, avevi solo molta voglia di finire presto”, ha puntualizzato Loretta Goggi, che ne ha approfittato per zittire chi giudica i suoi giudizi eccessivamente buonisti.

Serena Rossi sprona Eva Grimaldi a Tale e Quale Show 2019

Pure Serena Rossi, giurata speciale della quarta puntata di Tale e Quale Show 2019, ha spronato Eva Grimaldi: “Non avere paura, divertiti di più”.