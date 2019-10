Tale e Quale Show, giudici buonisti? Loretta Goggi zittisce tutti

Loretta Goggi difende i giudici di Tale e Quale Show

Passano gli anni ma certe critiche non cambiano mai. E anche per il 2019 la giuria di Tale e Quale Show è stata presa di mira per via dei suoi giudizi. Giudizi, a detta di tanti, eccessivamente buoni e clementi nei confronti dei vari concorrenti. Più di qualcuno, infatti, vorrebbe vedere Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello più critici e pungenti nelle varie valutazioni ai partecipanti al programma di Carlo Conti. Una lamentela che ormai dura da tempo e che Loretta, presente fin dalla prima puntata dello show, ha messo a tacere una volta per tutte. Nel corso della puntata in onda su Rai Uno venerdì 4 ottobre la Goggi ha ribadito che non è questa la trasmissione giusta per esprimere giudizi negativi ed eccessivamente malevoli.

Tale e Quale Show: Loretta Goggi sbotta contro gli haters

“Dicono sempre che non sono abbastanza cattiva nei giudizi. Ma perché dovrei essere cattiva? Non è proprio il programma per essere cattiva, non è quel tipo di programma con giudici cattivi“, ha chiarito Loretta Goggi a Tale e Quale Show una volta per tutte. Un pensiero condiviso da Carlo Conti, che ha applaudito al commento della sua giurata. Insomma, l’impronta della trasmissione è proprio quella del buonismo e del divertimento. La giuria, il conduttore e chi lavora dietro le quinte non è interessato a creare polemiche e attriti ma solo a portare avanti uno spettacolo divertente e piacevole.

Tale e Quale Show: ascolti ottimi anche quest’anno

Critiche a parte, pure quest’anno Tale e Quale Show è un trionfo negli ascolti. Ogni venerdì sera il varietà di Rai Uno è seguito da circa quattro milioni di telespettatori e batte puntualmente la concorrenza, tra cui l’agguerrita Rosy Abate di Canale 5.