Ascolti tv 4 novembre: Barbara D’Urso vince su Domenica In di Mara Venier

Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque vince la sfida di ieri in tv e batte Domenica In di Mara Venier

Barbara D’Urso regina della domenica pomeriggio. Anche questa settimana i dati Auditel premiano il programma di Canale 5. Domenica Live ha infatti inflitto una nuova sconfitta alla concorrenza di Mara Venier, in onda con Domenica In su Rai1. Questa settimana Domenica Live ha registrato 2.797.383 spettatori con il 17.59% di share mentre Domenica In ha tenuto davanti alla tv 2.452.633 spettatori, registrando il 15.42% di share. Il risultato ottenuto ieri dal programma condotto da Mara Venier non è stato sufficiente a mettere alle corde Barbara D’Urso che ancora una volta porta a casa una vittoria. La conduttrice del programma di Canale 5 è stata ancora premiata dal suo affezionato pubblico. Settimana dopo settimana le due signore della domenica italiana continuano a sfidarsi a colpi di interviste, ospitate e servizi.

Gli ascolti tv degli altri programmi di ieri 4 novembre

Grazie ad una carrellata di ospiti come Eva Henger e Asia Nuccetelli, Barbara D’Urso ha battuto la collega Mara Venier che invece ha ospitato Elena Santarelli. Anche questa settimana le due donne della domenica italiana si sono contese il maggior numero di spettatori costringendo la concorrenza ad accontentarsi di risultati più o meno deludenti. Tra i programmi in onda spicca il risultato del Kilimangiaro su Rai3 che ha ottenuto 1.598.000 spettatori con il 9.6%.

Ascolti tv 4 novembre: i dati Auditel dei programmi in prima serata

La prima serata di domenica 4 novembre 2018 ha visto un testa a testa tra Che Tempo che fa e L’Isola di Pietro. Su Rai1 Che Tempo Che Fa è stato visto da 3.647.000 spettatori pari al 14.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha conquistato 2.216.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 l’appuntamento domenicale è con la seconda stagione de L’Isola di Pietro con Gianni Morandi che ieri ha registrato 3.347.000 spettatori pari al 15.5% di share.