Elena Santarelli emozionata a Domenica In: ecco come sta oggi il figlio

Elena Santarelli parla del tumore di suo figlio Giacomo, nello studio di Domenica In

Tra gli ospiti di Mara Venier nella sua Domenica In, c’è anche la bellissima Elena Santarelli. La showgirl entra in studio solare come sempre anche se da subito di fronte a Mara, appare visibilmente commossa. Infatti la Venier inzia l’intervista e inevitabilmente si parla della malattia del suo piccolo Giacomo. La Santarelli, spostata dal 2014 con il calciatore Bernardo Corradi ha avuto 2 figli, Greta Lucia e Giacomo che da qualche anno è malato di tumore. Oggi Giacomo sta meglio, va a scuola normalmente dice Elena. Però sottolinea che il percorso è ancora lungo e continuano le cure per sconfiggere il suo tumore. Elena non precisa il nome della malattia del figlio, dice che non è necessario ma dimostra e infonde in tutti ancora grande coraggio e voglia di parlarne, perché secondo lei si deve far luce su questi problemi. Infatti è nel salotto della Venier proprio per diffondere questo messaggio di coraggio e speranza.

Messaggi d’affetto per Elena Santarelli

Mara Venier mostra ad Elena Santarelli dei filmati di affetto di due suoi cari amici che le sono sempre vicini. Si tratta della conduttrice Alessia Marcuzzi che dice ad Elena: “Tu sei una donna bionica, ci fai un regalo a tutte noi che siamo accanto a te”. Poi lancia un messaggio a Mara ed Elena, un desiderio : “Vorrei fare un incontro a 3, le mie bionde del cuore”. Tenera e dolce la Marcuzzi non riesce a sciogliere la bella Elena che dice a Mara:“Non voglio sentire complimenti, quello che sto facendo, va fatto”. Poi un altro messaggio da parte di Alfonso Signorini con cui la Santarelli ha lavorato qualche anno fa. Di lei Signorini dice:“È una donna forte e determinata, cocciuta. Voleva dimostrare di sapercela fare e lo ha fatto. È un biniomio bellezza e talento dimostrato alla perfezione. Mostra sempre grandi valori e principi”.

I social sono dalla parte di Elena

Anche sui social si leggono messaggi di affetto per Elena Santarelli, in molti scrivono solo belle parole per lei. Viene definita come una vera Donna, una mamma forte e un esempio da seguire. Insomma solo il meglio ed una carica positiva che si trasforma in un abbraccio virtuale per Elena.