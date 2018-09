Elena Santarelli, news imprecisa smentita: parole su cure del figlio

Elena Santarelli corregge una testata giornalistica che parla di suo figlio Giacomo e sbaglia: “Quando ci sono argomenti così delicati, chiamatemi così faccio chiarezza”

Elena Santarelli ha pubblicato un pezzo di un articolo di una testata giornalistica sulle sue storie di Instagram. Nell’articolo in questione si parla anche di Giacomo, il figlio della showgirl che sta lottando contro un tumore. Riguardo all’articolo, la Santarelli ha voluto fare una precisazione spiegando alcune cose. Ma ecco cosa sottolinea la donna nel pezzo in cui nota l’errore: “Carlo M. ha in cura il piccolo Giacomo, figlio di Bernardo Corradi e Elena Santarelli”. Proprio questo il punto che la showgirl ha voluto chiarire attraverso il social network. “L’articolo contiene una grande imprecisione“ scrive infatti Elena.

Elena Santarelli chiarisce un punto di un articolo che parla di suo figlio Giacomo: ecco cosa ha detto

“Mio figlio è in cura con la Dottoressa Angela M. a capo della neuro oncologia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” ha scritto Elena Santarelli chiarendo le parole contenute nell’articolo di una testata giornalistica su suo figlio Giacomo. “Quando ci sono argomenti così delicati chiamatemi così faccio chiarezza“ si è così resa disponibile la showgirl. “Anche perché non vedo come un neurochirurgo possa prescrivere le chemio per mio figlio o il protocollo giusto da seguire” ha scritto ancora la Santarelli chiarendo ancora le parole dell’articolo della testata che lei stessa ha affermato contenere una grande imprecisione.

Elena Santarelli: come sta attualmente suo figlio Giacomo

Solo qualche settimana fa, una fan ha chiesto ad Elena Santarelli se suo figlio Giacomo sta meglio. “Non ho mai parlato di peggio o meglio, so che lo fate con affetto ma non voglio rispondere a questa domanda. Quando finiranno le cure sarà motivo di gioia per tutti e lo comunicherò. Comunque non mi lamento, non sono negativa ma non voglio fare il bollettino medico di mio figlio” sono state le parole della Santarelli come risposta. “Siamo dei bravi genitori che lo accontentano in tutto e cercano di fargli fare una vita super normale, senza fargli pesare nulla, soprattutto la malattia” ha affermato ancora al riguardo.