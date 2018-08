Elena Santarelli, come sta il figlio? Le cure non sono finite: nuove dichiarazioni

Come sta il figlio di Elena Santarelli? News sul piccolo Giacomo

Continua la battaglia del piccolo Giacomo contro il tumore. Elena Santarelli ha rivelato che le cure del figlio di nove anni non sono ancora terminate. Al momento, però, la showgirl preferisce non rivelare se il bambino “sta peggio o meglio”. Il motivo? Non vuole rendersi portavoce del bollettino medico del piccolo e preferisce restare positiva. Insomma, Elena vuole mantenere per sé alcuni aspetti di questa triste vicenda. Nonostante tutto, la moglie di Bernardo Corradi è grata dell’affetto dei fan e resta fiduciosa sull’esito finale. “Jack sta un po’ meglio ora?”, ha domandato una fan. “Non ho mai parlato di peggio o meglio, so che lo fate con affetto ma non voglio rispondere a questa domanda. Quando finiranno le cure sarà motivo di gioia per tutti e lo comunicherò. Comunque non mi lamento, non sono negativa ma non voglio fare il bollettino medico di mio figlio”, ha replicato la Santarelli.

Elena Santarelli e le nuove dichiarazioni sulla malattia del figlio

A chi ha chiesto invece cosa farà fare a Jack una volta guarito, Elena Santarelli ha fatto sapere: “Già ora fa quasi tutto quello che vuole. Siamo dei bravi genitori che lo accontentano in tutto e cercano di fargli fare una vita super normale, senza fargli pesare nulla, soprattutto la malattia. Magari deciderà lui un premio per la fine delle cure e mamma e papà lo esaudiranno“. La modella di Latina ha inoltre svelato che, nonostante il tumore, Giacomo ha proseguito gli studi nel corso degli ultimi mesi. “Quando non poteva studiava con insegnanti privati a casa, video call con la classe seguendo le lezioni. Spesso studia con me e mio marito. Ha sempre fatto il suo dovere, il mio amore grande. La normalità è la cosa più bella che si possa fare in questo caso”, ha aggiunto Elena.

Il figlio di Elena Santarelli ha un tumore cerebrale

Giacomo, detto Jack da parenti e amici, sta affrontando un tumore cerebrale, scoperto per caso quasi un anno fa. Il bambino è il primogenito di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. La coppia ha anche un’altra figlia, Greta, di due anni.