Eva Henger, problema al seno rifatto: “Devo operarmi d’urgenza”

Eva Henger seno rifatto: problema di salute per la soubrette

Problema di salute per Eva Henger. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha confessato a Domenica Live che deve essere operata d’urgenza. Il motivo? Un inconveniente al seno rifatto ormai dodici anni fa. Proprio durante la permanenza in Honduras l’attrice ungherese ha scoperto di avere un bozzetto sotto il décolleté. All’inizio Eva ha pensato a delle cisti e ha poi accantonato il problema quando è rimasta di nuovo incinta (è successo la scorsa estate, ha avuto un aborto spontaneo). Qualche settimana fa si è recata dal Professor Lorenzetti, stimato chirurgo estetico spesso ospite del salotto di Barbara d’Urso, che ha rivelato che la situazione è piuttosto seria.

Domenica Live: Eva Henger ha una protesi contratta

Eva Henger ha una protesi contratta che va cambiata immediatamente. “L’organismo non ha riconosciuto questo corpo estraneo e si è quindi ribellato creando questo bozzo”, ha spiegato l’esperto di chirurgia plastica che opererà la madre di Mercedsz Henger. Lorenzetti sostituirà le vecchie protesi con delle nuove, di tipo anatomico e a goccia.

Eva Henger deve rifarsi il seno per via di una protesi contratta

“Almeno non ci sono tumori. L’intervento dovrà comunque essere fatto in fretta. Io faccio yoga e adesso non riesco a fare alcuni movimenti con il braccio”, ha detto Eva Henger a Domenica Live.