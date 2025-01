Ascolti tv 31/12: L’Anno che Verrà vs Capodanno in Musica. I dati

La serata di San Silvestro ha visto trionfare L’Anno che Verrà, condotto da Marco Liorni su Rai Uno: lo spettacolo dedicato all’ultima serata dell’anno e all’insegna della musica e del divertimento ha infatti intrattenuto 5.383.000 spettatori (36.79% di share) nella prima parte e 2.843.000 (33.62%) nella seconda. Numeri decisamente inferiori invece per Capodanno in Musica (Canale5): lo show condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi ha infatti festeggiato l’arrivo dell’anno nuovo in compagnia di 3.395.000 italiani (25.28%) nella prima parte e 1.518.000 (25.52%) nella seconda.

Facendo un paragone con gli anni scorsi, L’Anno che Verrà ha registrato dati inferiori rispetto al 2024, quando a condurre la serata era stato Amadeus, mentre il Capodanno di Federica Panicucci ha registrato un leggero rialzo (per l’Anno che Verrà 2024: 6.202.000 spettatori nella prima parte e 3.601.000 nella seconda. Per Capodanno in Musica: 2.631.000 utenti nella prima parte e 1.336.000 in quella finale)

Pertanto riguarda le altre reti, su Rai 2 Gli Aristogatti hanno intrattenuto 1.105.000 spettatori (7.1%), su Italia1 Indipendence Day ha incollato al piccolo schermo 510.000 utenti (3.37%) e, per finire, su Rete4 Ocean’s Eleven: Fate il vostro gioco ha registrato una media di 404.000 spettatori (2.67%). Numeri che non stupiscono, complice il grande successo della programmazione di Canale 5 e Rai Uno.

Ascolti martedì 31 dicembre: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, si sono registrati numeri buoni ma non eclatanti per il messaggio a reti unificate del Presidente della Repubblica: il discorso di Sergio Mattarella è infatti stato seguito da: 5.043.000 utenti (32.13%) su Rai Uno, 471.000 (3%) su Rai 2, 786.000 (5%) su Rai 3, 329.000 (2.09%) su Rete 4 e 3.004.000 (19.15%) su Canale 5.

Sulle altre reti invece, N.C.I.S. – Unità Anticrimine (Italia 1) ha totalizzato 856.000 spettatori (5.5%), 4 di Sera (Rete 4) ne ha raggiunti 381.000 (2.45%) e, per finire, su Tv8 4 Ristoranti ne ha intrattenuti 397.000 (2.5%).

Per concludere, riguardo la fascia del pre-serale, a portarsi a casa la vittoria è stato Marco Liorni con L’Eredità (Rai Uno), che ha registrato 2.454.000 spettatori (17.87%) nella prima parte e 3.624.000 (24.55%) nella seconda. Per quanto riguarda il competitor, La Ruota della Fortuna (Canale 5), ha incollato allo schermo 2.339.000 utenti (17.27%) nella prima parte e 2.907.000 (20.02%) nella seconda.

Ascolti martedì 31 dicembre: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi visti dagli italiani nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, Caterina Balivo e La Volta Buona edizione Special hanno intrattenuto 2.017.000 spettatori (17.13%). A seguire, Il Paradiso delle Signore ha conquistato l’attenzione di 1.699.000 utenti (16.02%) e, per finire, Torna a casa, Lassie! ne ha intrattenuti 1.326.000 (10.98%).

Per quanto riguarda Canale 5, la replica di Beautiful ha incollato al piccolo schermo 1.939.000 telespettatori (14.17%), My Home My Destiny ne ha radunati 1.314.000 (12.21%) e, per finire, Pomeriggio Cinque News, condotto momentaneamente da Dario Maltese, ne ha totalizzati 1.574.000 (14.01%) nella prima parte e 1.810.000 (14.88%) nella seconda.

Ascolti martedì 31 dicembre: il mattino

Concludiamo, come di consueto, con i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Per quanto riguarda Rai Uno, Unomattina ha registrato una media di 1.068.000 spettatori (19.79%), mentre, a seguire, Storie Italiane ne ha totalizzati 749.000 (14.24%) nella prima parte e 941.000 (16.71%) nella seconda. Infine la replica di È Sempre Mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, ha dato qualche idea sulle ricette da proporre per la serata di Capodanno a 1.871.000 spettatori (18.71%).

Su Canale 5, invece, Mattino Cinque News ha raccolto il consenso di 1.118.000 italiani (20.57%) nella prima parte e 1.056.000 (20.12%) nella seconda. Per finire, Forum ha totalizzato 1.150.000 spettatori (15.3%).