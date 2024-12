Myrta Merlino via da Pomeriggio5 per settimane: motivi e sostituto

Maxi vacanze per Myrta Merlino durante il periodo natalizio. Ne dà notizia Dagospia che riferisce che la giornalista e conduttrice campana si assenterà da Pomeriggio 5 già a partire dalla prossima settimana. In particolare, secondo quanto appreso dal portale diretto da Roberto D’Agostino, sarà al timone del talk show del pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset fino al 13 dicembre per farvi ritorno il 7 gennaio, ossia il martedì che segue il giorno dell’Epifania. Pomeriggio 5, però, continuerà ad andare in onda nelle prossime settimane. E chi sostituirà la signora Merlino? Dario Maltese, volto sempre più in ascesa in quei di Cologno Monzese.

Dagospia, con una punta di sarcasmo, ha descritto la giornalista come una “stakanovista”. Non solo: è anche tornato a rilanciare l’indiscrezione relativa alla posizione tutt’altro che ferrea della conduttrice a Pomeriggio 5, sottolineando che Mediaset, in vista della prossima stagione televisiva del programma che fu di Barbara d’Urso, starebbe seriamente pensando ad un cambio di guida. D’altra parte, da quando la Merlino ha preso le redini della trasmissione, i risultati sono stati tutt’altro che rosei. Parlare di fiasco sarebbe esagerato, ma rilevare che c’è più di un problema è tutt’altro che fuorviante.

Ogni giorno Pomeriggio 5 viene nettamente surclassato dal competitor, vale a dire da La vita in diretta di Alberto Matano che rifila un distacco che va dai 7 ai 9 punti percentuali di share. Il talk Mediaset è inchiodato tra il 12% e il 14%, mentre Matano svetta quasi sempre oltre il 21/22%. Il problema è che dopo un anno e mezza di ‘era Merlino’ non si riscontra un trend in aumento per quel che riguarda gli ascolti tv. Anzi la trasmissione ristagna. Il pericolo è che i numeri raccolti possano abbassarsi ulteriormente. Allora sì che si potrebbe parlare di fiasco.

Altrimenti detto, tra la giornalista campana e il pubblico di Canale 5 non è mai scattato un buon feeling. Per questo i piani alti di Cologno Monzese starebbero valutando seriamente l’idea di inserire un nuovo volto alla conduzione nella prossima stagione. Non è escluso che potrebbero virare su Dario Maltese o Simona Branchetti che hanno già familiarizzato con i telespettatori dell’ammiraglia del Biscione.