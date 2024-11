Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino va in vacanza: ecco chi subentra

Il periodo natalizio è alle porte e sono molti gli italiani che non vedono letteralmente l’ora di potersi prendere delle meritate ferie dal lavoro per riposarsi un po’ e passare del tempo in famiglia. Anche se la televisione non si ferma mai, lo stesso desiderio è nutrito anche da molti conduttori e conduttrici, come Myrta Merlino, che infatti a breve si prenderà una lunga pausa dal lavoro e lascerà la conduzione di Pomeriggio Cinque nella mani di un celebre sostituto. Ecco chi, secondo un’anticipazione di Giuseppe Candela, farà le veci della Merlino fino agli inizi di gennaio.

Il nome del sostituto

Come anticipato, a comunicare il nome di colui che sostituirà Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque per tutte le vacanze natalizie, è stato Giuseppe Candela. Il noto giornalista di Dagospia e del Fatto Quotidiano, ha infatti pubblicato un’anteprima sul suo profilo di X, ex Twitter, nella quale ha svelato l’identità del nuovo (seppur temporaneo) conduttore di Pomeriggio Cinque. Inoltre, sempre stando all’anticipazione di Candela, ci sarebbe anche un’altra conduttrice in procinto di andare in vacanza: Federica Panicucci.

“Le signore vanno in vacanza Mattino 5 e Pomeriggio 5 resteranno in onda durante le festività natalizie ma senza le conduttrici Panicucci e Merlino”, si legge nel comunicato. Quindi i nomi dei sostituti: “Al mattino Vecchi in solitaria, al pomeriggio arriva Dario Maltese“. Per concludere, la notizia del fermo totale di Mattino 4 che, come si legge, tornerà a tenere compagnia agli italiani il 7 gennaio 2025.

Le signore vanno in vacanza. #Mattino5 e #Pomeriggio5 resteranno in onda durante le festività natalizie ma senza le conduttrici Panicucci e Merlino. Al mattino Vecchi in solitaria, al pomeriggio arriva Dario Maltese. Si ferma #Mattino4, torna in onda il 7 gennaio. (ANTEPRIMA) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 23, 2024

Le reazioni dei telespettatori

Insomma, che la Panicucci si prenda una pausa non è affatto una novità, dal momento che la conduttrice ha da sempre abituato i telespettatori alla sua assenza nel periodo natalizio. Il motivo, come ha sottolineato qualche utente sotto al post di Candela, è sempre stato “l’alibi del capodanno…”. Anche quest’anno infatti la Panicucci sarà al timone del Capodanno di Canale 5 e quindi, nel periodo natalizio, si troverà alle prese con la realizzazione di questo importante progetto.

D’altro canto, anche il fatto che la Merlino si prenda una pausa dal lavoro non ha stupito più di tanto i telespettatori: la conduttrice napoletana ha infatti preso più volte “ferie” nel corso degli anni. In ogni caso però si era trattato di una breve assenza, qualche giorno al massimo. Questa volta invece, la Merlino starà lontana dal piccolo schermo per ben tre settimane, lasciando le redini del suo programma al celebre giornalista Dario Maltese.

In molti però non hanno accolto molto bene questa decisione della conduttrice, sostenendo che in un momento come questo, nel quale la sua permanenza nel talk show è stata messa più volte in dubbio, si tratti di una mossa decisamente azzardata.

“Merlino ha più giorni di ferie che in onda”, “Lo trovo assolutamente imbarazzante“ e “I tempi in cui Barbara d’Urso conduceva in qualsiasi condizione ad oltranza sono un lontano ricordo” sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti sotto al post anteprima.

Alcuni poi si sono chiesti come mai al posto di Myrta non arriverà Simona Branchetti, che in passato ha già sostituito la Merlino al timone di Pomeriggio Cinque. Una domanda che al momento non ha ancora una risposta.