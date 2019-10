Ascolti tv ieri mercoledì 30 ottobre 2019: i dati della prima puntata di Volevo fare la rockstar

Rai Uno si è aggiudicata la serata degli ascolti tv di mercoledì 30 ottobre 2019. La prima rete ha trionfato con The Help, il film del 2012 con protagoniste Emma Stone, Jessica Chastain e Viola Davis. La pellicola è stata seguita da 2.888.000 telespettatori con il 14.50% di share. Non è andato oltre il 10.30% di share e i 2.278.000 spettatori la seconda parte di Titanic su Canale 5. Buon esordio, invece, su Rai Due per la nuova fiction Volevo fare la rockstar con la bella e talentuosa Valentina Bellè. La prima puntata della serie – che è tra l’altro tratta da una storia vera – ha appassionato 1.657.000 persone con 6.70%.

Grande successo per Chi l’ha visto su Rai Tre

Nonostante la concorrenza e gli anni che passano, non tramonta il successo di Chi l’ha visto. Mercoledì 30 ottobre 2019 il programma di Federica Sciarelli è stato seguito da 2.162.000 telespettatori con il 10.50% di share. Da segnalare poi i risultati del preserale: Rai Uno continua a battere Canale 5. L’Eredità e I Soliti Ignoti fanno più ascolti di Caduta Libera e Striscia la notizia. Lo share del quiz show di Flavio Insinna oscilla tra il 18 e il 22 mentre quello di Amadeus tra il 19 e il 20.

La vita in diretta tallona Pomeriggio 5

Per quanto riguarda il pomeriggio in tv continua a difendersi bene Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, che mercoledì 30 ottobre ha raggiunto il 16% di share. La trasmissione è però tallonata da La vita in diretta: il format condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha totalizzato il 15.40%.