Volevo fare la rockstar: cast, numero di puntate e repliche

Di cosa parla Volevo fare la rockstar, dove è ambientato e quante puntate sono

Una nuova esilarante commedia è pronta a fare il suo debutto in casa Rai. Dal 30 ottobre 2019 andrà in onda su Rai Due, per sei settimane divise in 12 episodi della durata di 50 minuti ciascuno (per un totale di 6 puntate), Volevo fare la rockstar con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston. La serie, ambientata in un paesino immaginario del Friuli Venezia Giulia, porta sullo schermo le avventure di Olivia, una giovane mamma di due gemelle. Olivia lavora come commessa in un supermercato che verrà acquistato dal burbero Francesco, vedovo e con una figlia adolescente a carico. Il primo incontro tra i due non sarà dei migliori ma, come tutte le commedie che si rispettino, è sicuramente il preludio a qualche cosa di più. Un incidente automobilistico quasi mortale porterà la protagonista a riflettere su tutta la sua vita portandola a riconsiderare le scelte fatte e a rendersi conto del tempo e delle occasioni perdute per aver avuto dei figli quando era ancora un’adolescente. Il mondo di Olivia è poi composto dalla stravagante madre e da un fratello, omosessuale, che non riesce a dichiararlo.

Il cast di Volevo fare la rockstar: chi sono gli attori

Il cast di Volevo fare la rockstar è composto da nomi di spicco della fiction e del cinema italiano. La protagonista, Olivia, è interpretata da Valentina Bellè, nota al grande pubblico per aver preso parte alla fiction Sirene e I Medici. Al suo fianco troviamo Giuseppe Battiston nel ruolo di Francesco, navigato attore di cinema. Ma non solo: Donatella Finocchiaro vestirà i panni di Nice, una raffinata donna di affari che assumerà Nadja, la mamma di Olivia come giardiniera instaurando un rapporto di complicità con la piccola Emma; Emanuela Grimalda è invece Nadja, la mamma scapestrata di Olivia. Le due gemelline sono invece interpretate da Viola Mestriner e Caterina Baccichetto. Al fianco dei personaggi principali troviamo poi Davide Iacopini, Ernesto D’Argenio, Teco Celio e molti altri.

Volevo fare la rockstar: come rivedere le puntate in replica

Volevo fare la rockstar andrà in onda, a partire dal 30 ottobre 2019, tutti i mercoledì su Rai Due per un totale di 12 episodi divisi in sei settimane di programmazione. Per chi non potesse vedere la serie nella stessa sera della messa in onda, è a disposizione il servizio di streaming offerto dalla Rai. Collegandosi al sito internet della Rai si possono vedere tutti gli episodi di Volevo fare la rockstar on demand. Il servizio è valido anche per tablet e smartphone tramite l’app RaiPlay. Per tutti gli altri, l‘appuntamento è davanti la televisione ogni mercoledì sera.