Volevo fare la rockstar, nuova fiction della Rai: trama e quando va in onda

Volevo fare la rockstar, la nuova fiction targata Rai Due con un cast brillante: quando va in onda

Nuova fiction in arrivo su Rai Due. Dopo i successi di Rocco Schiavone, il Cacciatore e la Porta Rossa la seconda rete della Rai continua nella sua opera di produzione di serie tv. Questa volta, però, non si tratta di polizieschi dalle fosche ambientazioni, bensì di una brillante commedia per tutta la famiglia. Stiamo parlando di Volevo fare la rockstar, la nuova commedia di Rai Due che andrà in onda, per sei serate, a partire da mercoledì 30 ottobre 2019. La serie si ispira ai racconti contenuti nell’omonimo blog di Valentina Santandrea in cui lei stessa racconta le singolari avventure di cui è stata protagonista. La protagonista sarà Valentina Bellè (già apprezzata nel ruolo di Dori Ghezzi nel biopic su Fabrizio De Andrè) e sarà affiancata da Giuseppe Battiston, nei panni di un padre di famiglia oversize e da Angela Finocchiaro. La fiction è girata in Friuli Venezia Giulia per la regia di Matteo Oleotto e già dalle prime immagini in anteprima promette di tenere incollata alla televisione tutta la famiglia.

Volevo fare la rockstar: la trama della nuova serie targata Rai Due

Olivia (Valentina Bellè) è una giovane mamma di 27 anni di due gemelle, avute all’età di 16 anni. Sua madre è considerata una “fricchettona” e suo fratello non riesce a confessare la propria omosessualità. L’esser diventata mamma così giovane l’ha fatta crescere in fretta assumendosi la responsabilità che comporta mettere al mondo dei figli, trovare un lavoro stabile e via dicendo. Un grave incidente, quasi mortale, la metterà di fronte a tutte le scelte che ha compiuto nella sua vita, sollevando importanti dubbi esistenziali. Come recuperare il tempo perduto della giovinezza in cui, mentre le sue coetanee facevano esperienze e si divertivano, lei era impegnata a fare la mamma? In questo mare di incertezze, Olivia inizia a vivere una nuova vita: da donna e non più solo da mamma. E questo la porterà a degli incontri importanti, come quello con Francesco un burbero padre di famiglia.

Volevo fare la rockstar si ispira ai racconti di Valentina Santandrea

Il personaggio di Olivia si ispira ai racconti di Valentina Santandrea pubblicati nell’omonimo blog. Questi racconti sono così particolari che hanno acceso la curiosità dei vertici della fiction Rai tanto da produrre la serie televisiva in cui la Santandrea è autrice del soggetto. Una storia scritta da una donna e per tutta la famiglia: gli ingredienti per una buona riuscita ci sono tutti, non ci resta che aspettare il 30 ottobre 2019, data di messa in onda della fiction.