Ascolti Tv 3 maggio 2020: replica L’Allieva batte Live – Non è la d’Urso

Le repliche dell’Allieva inarrestabili, La d’Urso ferma a 2mln di telespettatori nonostante l’intervento di Salvini: ascolti Tv 3 maggio

Anche le repliche delle serie Tv Rai non temono la concorrenza. L’Allieva 2 è fra quelle più amate e, ieri domenica 3 maggio 2o2o, è riuscita a vincere alla grande la gara degli ascolti, conquistando quasi due milioni di telespettatori in più rispetto a Live – Non è la d’Urso. L’Allieva ha portato a casa il 14.3% di share mentre Live il 12.2%; quello che fa davvero la differenza è il numero di telespettatori, considerato che la serie televisiva targata Rai ne ha conquistati ben 3.976.000 mentre la trasmissione serale di Barbara d’Urso 2.389.000. Una bella differenza! Anche l’intervento di Matteo Salvini non è riuscito ad aumentare gli ascolti di Live, che si assesta sempre attorno agli stessi punti percentuali.

Ascolti di ieri 3 maggio, Che Tempo Che fa con la Botteri

Bene, ieri sera, Che Tempo Che Fa, che ha incuriosito 2.616.000 teleutenti, raggiungendo il 9.1% di share. Il Tavolo ha portato a casa il 9.7% di share (1.990.000 spettatori) mentre la prima parte del Preserale (con la Botteri in collegamento) il 4.5% di share (1.135.000 spettatori). Non un importante distacco da parte della replica de L’Eredità (le nuove puntate avranno come protagonisti i campioni), che ha ottenuto il 18.6% di share, venendo seguita da 4.229.000 persone; Canale 5, con la replica di Avanti un altro, può ritenersi più soddisfatto del 17.5% di share e dei 3.860.000 teleutenti.

Ascolti tv Domenica In 3 maggio 2020: Mara Venier domina la scena televisiva, un altro risultato più che soddisfacente

Il pomeriggio del 3 maggio è stato dominato da Domenica In: Mara Venier è una garanzia ed è riuscita a portare a casa il 18.6% di share (3.576.000 telespettatori) nella prima parte e il 18.71% nella seconda (3.035.000 telespettatori).