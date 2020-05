L’Eredità nuove puntate: ritorna con Gara dei Campioni per beneficenza

La nuova Eredità: quando va in onda? Le puntate incentrate sulla Gara dei Campioni

Le nuove puntate de L’Eredità sono state confermate. Quando andrà in onda il game di Rai 1? La data scelta è il 4 maggio e si comincerà con la Gara dei Campioni. Flavio Insinna, durante una puntata di Domenica In, aveva spiegato che, dopo le repliche, L’Eredità sarebbe ricomparsa presto sui palinsesti della Rai. Hanno lavorato a lungo per poter rendere possibile una trasmissione dove vengano rispettate tutte le misure per evitare il contagio da Coronavirus, mettendo in sicurezza tutti i concorrenti. Che saranno volti già conosciuti.

L’Eredità per la Protezione Civile: soldi in beneficenza nelle nuove puntate

Flavio Insinna porterà su Rai 1 i vincitori più in gamba de L’Eredità. Comincerà, dal 4 maggio, una vera gara fra campioni, che ruoteranno di settimana in settimana. Questa, l’indiscrezione lanciata da DavideMaggio.it, che ha tenuto a sottolineare lo scopo del game: raccogliere quanti più fondi possibili per la Protezione Civile, che sta lavorando strenuamente contro il Coronavirus. L’appuntamento è sempre fissato nel Preserale della Rai e si sfiderà dunque nuovamente contro Avanti un altro, trasmissione di Paolo Bonolis che è riuscita a tener testa alle repliche de L’Eredità.

Ultime notizie su L’Eredità di Flavio Insinna

I vincitori delle varie puntate de L’Eredità devolveranno tutti i soldi in beneficenza e anche il pubblico potrà fare la sua parte, facendo delle donazioni utilizzando l’IBAN della Protezione Civile. A Domenica In, Flavio Insinna aveva dato la conferma che L’Eredità sarebbe ritornata presto: “Stiamo facendo di tutto, in sicurezza come hai detto tu. Ci sta provando la Rai. I responsabili stanno cercando di riaccendere le macchine”.