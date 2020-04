L’Eredità, le nuove puntate a maggio? Insinna spiega cosa sta accadendo

L’Eredità riparte a maggio con le nuove puntate? Flavio Insinna risponde alla curiosità del pubblico a Domenica In

L’Eredità ripartirà il prossimo 4 maggio? Pare che niente sia ancora sicuro sui programmi che dovrebbero tornare in onda nel corso delle prossime settimane. Sono diverse le trasmissioni che hanno subito uno stop e tra queste c’è anche quella di Flavio Insinna. Il conduttore, in diretta a Domenica In, parla delle possibili nuove puntate del programma. Ricordiamo che la trasmissione è andata comunque in onda, in queste settimana, ma utilizzando le repliche. Ora i telespettatori sono in attesa di scoprire se sarà possibile, nelle prossime settimane, vedere le nuove puntate. A rispondere a questa domanda ci pensa, appunto, Insinna. Mara Venier chiede al conduttore di rivelare al pubblico le novità sul programma e sul suo ritorno, previsto per il prossimo 4 maggio. Il presentatore, in diretta a Domenica In, non appare poi così sicuro. Sono diversi i dubbi che ancora ci sono riguardanti il programma. Il motivo? La Rai sta cercando di trovare le soluzioni giuste per permettere di svolgere il tutto in sicurezza.

L’Eredità potrebbe tornare il 4 maggio con le nuove puntate: la Rai sta cercando di trovare la soluzione giusta

“Stiamo facendo di tutto, in sicurezza come hai detto tu. Ci sta provando la Rai. I responsabili stanno cercando di riaccendere le macchine”, dichiara Insinna, rispondendo così alla curiosità della Venier e del pubblico. Vi avevamo già anticipato che il programma sarebbe tornato a maggio con le nuove puntate e il conduttore oggi sembra darne conferma. Ovviamente c’è ancora qualche dubbio, in quanto è necessario eseguire ulteriori verifiche per permettere a tutti di procedere con sicurezza. Mara fa notare che lei stessa si ritrova ad affrontare la conduzione di Domenica In in modo decisamente particolare, nel corso di queste settimane. La conduttrice ha iniziato questa puntata facendo notare la sua malinconia nel condurre la trasmissione da sola in studio.

L’Eredità e gli altri programmi Rai in bilico: intanto Flavio Insinna spera di tornare in tv

Caterina Balivo, qualche giorno fa, mostrava tutti suoi dubbi circa il ritorno di Vieni da me a maggio. La conduttrice pare non si senta ancora pronta a riprendere la messa in onda nel programma in un periodo così difficile per gli italiani. “Speriamo che tu il 4 maggio possa tornare qui”, dichiara intanto Mara a Insinna. Il conduttore spera che questo momento possa arrivare il prima possibile.