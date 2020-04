Vieni da me torna a maggio? Balivo: “Non so se è il momento giusto”

Vieni da me torna in tv a maggio? Caterina Balivo parla del possibile ritorno del programma su Rai Uno

Caterina Balivo torna in tv con Vieni da me? A rispondere a questa domanda oggi ci pensa proprio la conduttrice, attraverso una diretta Instagram con Tv Sorrisi e Canzoni. Il direttore del noto settimanale chiede alla presentatrice se le ultime notizie sul suo ritorno in tv siano vere oppure no. Infatti, proprio in questi giorni TvBlog ha fatto sapere che alcuni programmi, come Vieni da me, sarebbero tornati presto in onda su Rai Uno, precisamente tra la fine di aprile e i primi di maggio. Una grande notizia per i telespettatori che solitamente seguono con passione le varie puntate del programma, il quale non è stato l’unico ad aver subito un blocco. Da ormai diverse settimane, anche La prova del cuore di Elisa Isoardi e Detto Fatto di Bianca Guaccero non fanno più parte della programmazione tv della Rai. Il motivo? Le tre trasmissioni sono state messe in pausa a causa dell’emergenza che l’Italia sta vivendo per via della diffusione del Coronavirus. Ora si spera in un ritorno in tv di tutti e tre i programmi, ma la Balivo sceglie oggi di smentire in parte la notizia.

Caterina Balivo sul ritorno in tv di Vieni da me: “Il clima non è dei migliori”. Intanto, avvia un nuovo format con il marito Guido Maria Brera

Nessun ritorno sul piccolo schermo per Caterina Balivo? La conduttrice, insieme al marito Guido Maria Brera, ha avviato un nuovo format su Instagram. Stiamo parlando di My Next Book, utilizzato dai due coniugi per intervistare vari scrittori. La prossima settimana, ad esempio, intervisteranno in diretta Fabio Volo. Caterina spera che questo format possa essere preso in considerazione da piattaforme come Netflix e RaiPlay, per permettere a tutti di rivedere le varie puntate quando hanno del tempo libero. Ma, nel frattempo, tornerà in onda su Rai Uno con Vieni da me, come si legge in questi giorni? “Per la prossima stagione, Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”, dichiara oggi la conduttrice. La Balivo è convinta che sia giusto dare spazio ad altre trasmissioni, che possano trasmettere informazioni utili riguardanti la diffusione del Coronavirus.

Caterina Balivo, pare non sia pronta al ritorno in tv di Vieni da me a causa della diffusione del Coronavirus

“Io non sono un’attrice lo sai. Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango”, conclude la Balivo, parlando del possibile ritorno del suo programma. Con queste parole, la conduttrice fa intendere di non essere probabilmente pronta a dare intrattenimento al pubblico vista la situazione che l’Italia sta vivendo attualmente. Nel frattempo, prende parte alla diretta anche il marito Guido Maria Brera, autore del libro Diavoli, che ha inspirato l’omonima serie, in onda ogni venerdì su Sky Atlantic, con protagonisti Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. Ovviamente Brera è molto felice del successo che ha conquistato la serie, per cui fa i complimenti alla piattaforma di Sky.

Diavoli la serie su Sky: in edicola la nuova edizione del libro, i complimenti per Alessandro Borghi

“Vorrei che fosse ricordata come una serie italiana, è stata venduta in 167 Paesi”, dichiara l’autore del libro Diavoli. Il pubblico potrà acquistare la nuova edizione del romanzo in edicola, in quanto nei prossimi giorni il volume uscirà con Tv Sorrisi e Canzoni. “È la miglior fiction con debutto di ascolti su Sky, non solo a livello italiano, ma internazionale”, fa presente il direttore del settimanale, che spera di poter anche includere i DVD della serie nel suo giornale, oltre che il libro. Sia Caterina che Guido non possono non riservare complimenti ad Alessandro Borghi. In particolare, la conduttrice ci tiene a dichiarare: “Borghi è riuscito a mettere Dempsey all’angolo”. Mentre, Brera afferma: “Ha la sfrontatezza del divo”. Il giovane attore italiano sta davvero conquistando tutti!