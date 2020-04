Diavoli fiction su Sky: trama, numero puntate, cast attori, location, repliche

Diavoli, la nuova serie tv di Sky Atlantic: quante puntate sono e le repliche

Diavoli è la nuova serie tv di Sky. Andrà in onda a partire da venerdì 17 aprile 2020 sul canale Sky Atlantic, con due episodi a settimana. Quante puntate sono Diavoli? Il numero di episodi è dieci, quindi ci farà compagnia per cinque prime serate: due episodi a sera. Diavoli è tratta dal best seller I Diavoli di Guido Maria Brera ed è una co-produzione Sky e Lux Vide. Prima di passare a trama e cast di Diavoli, parliamo delle repliche delle puntate. Sui canali Sky le serie tv vengono mandate in onda diverse volte nei giorni seguenti alla puntata, potrebbero cambiare orari nella programmazione. Perciò è sempre importante consultare la guida tv di Sky per scoprire quando andrà in onda e l’orario più comodo per recuperare la puntata. Inoltre c’è sempre il servizio On Demand.

Diavoli trama e location, di cosa parla e dove è ambientata la nuova serie tv di Sky Atlantic

Se vi state domandando dove è ambientato Diavoli, sappiate che la location è Londra, dove c’è la sede di una banca americana. La trama di Diavoli ruota intorno al rapporto tra Massimo Ruggero e Dominic Morgan. Due personaggi differenti, ma con qualcosa che li lega profondamente. Massimo ha avuto una carriera brillante ed è diventato un importante e geniale quanto spietato head of trading di una importante banca di investimento, la New York – London Investment Bank (NYL). Dominic invece è tra gli uomini pù potenti della finanza mondiale, è amministratore delegato della banca nonché mentore di Massimo. Tra i due il rapporto sembrerà solido, in realtà scopriremo che ci sono delle crepe soprattutto da parte di Morgan. Le cose fra i due inizieranno a complicarsi, la fiducia inizierà a vacillare quando Massimo si ritroverà coinvolto in una guerra finanziaria mondiale. Scopriremo che la causa di questa guerra saranno dei segreti custoditi da Dominic. La vita di milioni di persone sarà a rischio e Massimo si troverà a un bivio: fidarsi ancora di Dominic o tentare di metterlo fuori gioco.

Cast Diavoli, attori e personaggi della serie tv

Qui di seguito trovate l’elenco di attori e personaggi del cast di Diavoli: