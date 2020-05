Striscia la Notizia, caso Botteri: il tg satirico contro Fazio e Littizzetto

Striscia nella bufera per il caso di Giovanna Botteri: spunta fuori un video di Che tempo che fa: “La Rai non doveva sanzionare anche loro?”

Il tg satirico di Canale 5 è nelle ultime ore al centro della bufera per via dell’accusa di body shaming nei confronti dell’inviata Giovanna Botteri, giornalista e inviata Rai a Pechino, tanto da fare intervenire anche l’Ordine dei giornalisti. Sulla vicenda sono intervenuti in tantissimi, compresi anche svariati personaggi pubblici, corsi in difesa della giornalista. Solo qualche ora fa, Michelle Hunziker si è voluta difendere attraverso alcune storie di Instagram, dichiarando che l’intento di Striscia la Notizia fosse mirato a difendere l’inviata e che il tutto è stato ampiamente travisato. Se in un primo momento, il tg ha adottato un meccanismo di difesa, ecco che poco fa è passato al piano d’attacco. Nel mirino di Striscia ci è finito Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: con un post su Twitter, Striscia ha condiviso un video di Che tempo che fa, in cui i due protagonisti di Rai 2, ironizzavano sulla Botteri. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Striscia prende di mira Fazio e Littizzetto

“Che tempo che fa, puntata dell’8 marzo (giornata internazionale della donna). La RAI non doveva sanzionare Fazio?”, ha scritto poche ore fa l’account Twitter di Striscia la Notizia, condividendo sul social un video di Luciana in cui affermava: “Mi piacerebbe che dicessero che si può fare qualcosa per i capelli della nostra Giovanna Botteri, l’inviata della Rai da Pechino… son sempre più verdi, hanno un alone fluorescente come le madonne con dentro l’acqua benedetta. Io non capisco, o hanno un tecnico video daltonico oppure è l’alone del virus”.

Parla Michelle Hunziker: “Fake totale”

Attraverso alcune storie Instagram, la svizzera ha provato a minimizzare la polemica delle ultime ore: “Ho visto che si è alzato un polverone incredibile su una fake news totale. Cioè dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri, cosa assolutamente non vera. Perché noi con ‘Striscia’ abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima e una bellissima messa in piega”.