Ascolti tv ieri lunedì 28 ottobre: i risultati de Il Commissario Montalbano, Live-Non è la d’Urso e Stasera tutto è possibile

Lunedì sera impegnativo in tv quello di lunedì 28 ottobre 2019. Da un lato Il Commissario Montalbano per l’ennesima volta in replica su Rai Uno, dall’altro il trasloco di Live-Non è la d’Urso, che ha lasciato la domenica sera per riempire il vuoto lasciato il lunedì sera dal Grande Fratello Vip, posticipato al prossimo gennaio. In mezzo Stasera tutto è possibile, lo show di Rai Due che quest’anno è condotto da Stefano De Martino. Quale programma è stato il più visto dagli italiani? Ebbene, ancora una volta ha trionfato la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri: Luca Zingaretti è stato seguito da 4.615.000 telespettatori con il 21.40% di share. Un vero e proprio trionfo se si pensa che è l’ennesima replica della serie ambientata in Sicilia e non un episodio inedito.

I dati di Barbara d’Urso e Stefano De Martino in tv

Lunedì 28 ottobre Live-Non è la d’Urso – con il ritorno di Clizia Incorvaia e il mancato confronto tra Lucas Peracchi ed Eva Henger – ha totalizzato 1.946.000 spettatori con il 13% di share. Stabile anche Stefano De Martino, che con Stasera tutto è possibile è stato seguito da 1.648.000 telespettatori con l’8.40%. Su Rai Tre Report ha invece appassionato 2.100.000 spettatori con il 9%.

Quasi pareggio tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta

Lunedì 28 ottobre si è registrato nel pomeriggio un quasi pareggio tra La vita in diretta e Pomeriggio 5. La prima ha fatto il 15.20% di share mentre il secondo 15.60%. Fino ad oggi ad avere la meglio è sempre stata Barbara d’Urso, che ha battuto quotidianamente per due mesi di fila Lorella Cuccarini e Alberto Matano.