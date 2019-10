Perché Eva Henger si è rifiutata di incontrare Lucas Peracchi a Live-Non è la d’Urso

È saltato all’ultimo l’incontro tra Eva Henger e Lucas Peracchi a Live-Non è la d’Urso. Era stata la padrona di casa Barbara a proporre un confronto nel famoso ascensore per risolvere la spinosa situazione che va avanti da qualche mese e coinvolge anche Mercedesz Henger, figlia di Eva e Riccardo Schicchi ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Se l’ex tronista di Uomini e Donne non ha avuto problemi a presenziare nello studio milanese, diversa è stata la posizione dell’attrice ungherese. La Henger ha scelto di non presenziare a Live ma di mandare una lettera di spiegazioni alla d’Urso. Una lettera nella quale la madre di Mercedesz ha chiarito che non si è presentata in diretta su consiglio del suo avvocato.

Eva Henger ha chiesto di usare la macchina della verità per Lucas

“Lo scorso mercoledì su giornali e siti è uscito fuori che Lucas mi aveva denunciata, ieri a Domenica Live ha detto di non averlo fatto. Su consiglio del mio avvocato ho scelto di non venire a Live-Non è la d’Urso per capire cosa è successo davvero. Intanto chiedo di utilizzare la macchina della verità su Lucas”, ha scritto Eva Henger nella lettera che Lucas Peracchi ha letto nell’ascensore di Live-Non è la d’Urso. Una missiva alla quale il personal trainer non ha reagito bene. “Ora procederò con le mie tutele legali. Le ho offerto un’occasione d’oro. Non ammetterà mai che si è inventata tutto”, ha ribadito Lucas.

Nuove rivelazioni di Lucas Peracchi sulla suocera Eva Henger

“Prima di venire qui ho ricevuto delle diffide dal suo avvocato e dal marito a non mostrare a te, Barbara, alla tua redazione e a terzi i messaggi che mi sono scambiato con Eva”, ha poi rivelato Lucas Peracchi, lasciando senza parole la d’Urso, che non si aspettava un risvolto del genere. Insomma, la guerra tra Lucas ed Eva è appena iniziata…