Lucas Peracchi da Barbara d’Urso con la madre Bonnie: le news sulla lite con Eva Henger

Lucas Peracchi è tornato a Domenica Live per difendersi dalle recenti accuse di Eva Henger, madre della fidanzata Mercedesz. L’ex tronista di Uomini e Donne è apparso nel salotto di Barbara d’Urso con la madre Bonnie, piuttosto infastidita dalla situazione. La donna, che ha affrontato di recente un tumore al seno, è molto dispiaciuta per questa situazione e ci ha tenuto a precisare che il figlio non è un violento come descritto in queste settimane. Dal canto suo Lucas è parecchio amareggiato ma ha chiarito di non aver ancora mosso nessuna azione legale nei confronti della suocera, per la quale ha perso pure dei lavori importanti.

Lucas Peracchi non ha ancora querelato Eva Henger

“Ancora non ho fatto partire alcuna azione legale nei confronti di Eva ma ho raccolto tutto il materiale e sto decidendo cosa fare. Eva ha voluto fare lo show altrimenti correva dai Carabinieri. Mi ha rovinato la vita, l’etichetta di “picchiatore delle donne” ora non me la toglie più nessuno. Ho perso anche dei lavori visto che sono un personal trainer e lavoro quotidianamente con le donne”, ha raccontato Lucas Peracchi a Domenica Live. “Sono disposto a perdonarla ma ho bisogno delle sue scuse pubbliche”, ha aggiunto il modello.

La madre di Lucas Peracchi delusa da Eva Henger

“Sono delusissima da tutto questo. È vero, Lucas e Mercedesz litigavano tantissimo ma come tutte le coppie, nessuno ha mai alzato le mani. Sono stata male per tutto quello che è successo. Eva per telefono ha fatto delle minacce, non si è comportata bene”, ha puntualizzato invece la madre di Lucas Peracchi a Domenica Live. Mercedesz Henger, in collegamento, ha aggiunto: “Le accuse di mia madre sono completamente infondate. Non so più cosa aspettarmi”.