Clizia Incorvaia torna a Live: “Nuovi messaggi compromettenti su Sarcina”

Clizia Incorvaia di nuovo a Live-Non è la d’Urso: le nuove rivelazioni su Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia è tornata a Live-Non è la d’Urso. Nella puntata in onda lunedì 28 ottobre la web influencer ha puntato nuovamente il dito contro l’ex marito Francesco Sarcina. Dalla scorsa estate i due non hanno più alcun tipo di rapporto e comunicano solo tramite messaggini e avvocati per il il bene della figlia Nina, che oggi ha quattro anni. Clizia – che in passato ha partecipato col cantante a Pechino Express – ha rivelato che dopo l’ultima intervista con Barbara d’Urso ha ricevuto nuove segnalazioni sul leader de Le Vibrazioni. Clizia ha confidato di aver ricevuto messaggi da parte di numerose donne che sostengono di aver vissuto notti di passione con Sarcina che, a detta della Incorvaia, avrebbe tradito ripetutamente la moglie.

Francesco Sarcina ha negato tutte le accuse di Clizia Incorvaia

Accuse, quelle di Clizia Incorvaia, che Francesco Sarcina ha negato seccamente. “Lo conosco personalmente da tempo, mi ha detto che non vuole parlare più, che non vuole replicare a queste accuse, ma che nega tutto quello che hai detto”, ha spiegato Barbara d’Urso. Determinata, dal canto suo, Clizia, che ha ci ha tenuto a sottolineare che non è stata di certo lei ad iniziare questa guerra. “Lui ha venduto sua moglie al Corriere della Sera lo scorso luglio (riferendosi alla prima intervista nella quale si parla del bacio tra Clizia e Riccardo Scamarcio, ndr). Doveva pensarci lui per prima, ha iniziato lui questa guerra. Ho subito violenza psicologica per due anni, non mi faceva uscire di casa”, ha puntualizzato la Incorvaia.

Riccardo Scamarcio continua a restare in silenzio sul bacio

Mentre Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si danno battaglia in televisione, Riccardo Scamarcio continua a restare in silenzio. L’attore pugliese non ha ancora proferito parola su quello che è stato definito lo scandalo dell’estate 2019.