Scamarcio, Sarcina e Clizia: arrivano le dichiarazioni dello zio

Riccardo Scamarcio e Clizia Incorvaia: parla lo zio di Francesco Sarcina

Continua a tenere banco il triangolo amoroso tra Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio. Dopo che è esploso il gossip sulla questione, i tre hanno fornito delle dichiarazioni diverse e il pubblico con fatica riesce a comprendere la verità. In attesa di nuovi sviluppi ha fornito la sua versione dei fatti Toni Sarcina, lo zio del cantante de Le Vibrazioni. L’uomo è un autorevole gastronomo e storico della cucina, fondatore della scuola per chef Altopalato a Milano. Toni, fratello del padre di Sarcina, è molto legato all’artista e sta soffrendo per quanto accaduto al nipote, che credeva molto nel matrimonio con Clizia e nell’amicizia con l’attore pugliese.

Cosa ha detto lo zio di Francesco Sarcina su Clizia Incorvaia

Toni Sarcina ha confidato che Francesco sta soffrendo molto per quanto successo con la moglie e con l’amico. “Francesco mi aveva presentato Scamarcio e mi erano sembrati fratelli: ridevano, scherzavano, tra loro c’era grande complicità. Francesco mi parlava spessissimo del suo amico Riccardo, delle loro serate anche con le compagne, quando Scamarcio stava con Valeria Golino e mio nipote con sua moglie Clizia. Mi diceva: “Riccardo è un amico da Oscar”, ha dichiarato il gastronomo a DiPiù. Toni crede che una riconciliazione tra i due amici sia possibile: “Francesco non ha visto con i suoi occhi il tradimento di Scamarcio, dunque potrebbe anche darsi che la moglie glielo abbia confessato per farlo ingelosire. Forse, passato il ciclone, potrebbe rifletterci, provare a parlare con il suo ex amico”.

Francesco Sarcina sta soffrendo molto per la situazione

“Ora il mondo gli è crollato addosso: un matrimonio può finire ma se pensi che il tuo migliore amico abbia costruito a mandarlo all’aria la botta è devastante. Francesco si fidava di Scamarcio“, ha sottolineato Toni Sarcina. Che ha però ribadito che nel rapporto tra il nipote e la moglie Clizia Incorvaia c’era qualcosa di stonato fin dall’inizio: “Francesco vorrebbe accanto a sé una moglie dal profilo basso, più a casa che fuori. E Clizia non è mai stata così: fa la modella, è molto attiva sui social network, le piace apparire, ha una personalità dirompente. Credo che Francesco soffrisse per questo: come le dicevo, per lui la famiglia è al centro di tutto”.

Scamarcio, Clizia e Sarcina ora restano in silenzio

Dopo le rispettive dichiarazioni, Riccardo Scamarcio, Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina hanno deciso – almeno per il momento – di non rilasciare più dichiarazioni sull’affaire. Dopo l’intervista dello zio di Francesco qualcuno romperà il silenzio?