Incorvaia-Sarcina, Scamarcio duro sfogo: “Inventato tutto, era ossessionata”

Riccardo Scamarcio, la versione dell’attore dopo la notizia bomba sul tradimento con l’ex moglie di Sarcina, Clizia Incorvaia

Arriva la versione di Riccardo Scamarcio su uno dei gossip dell’estate. Poche settimane fa è scoppiata una vera bomba all’interno della coppia formata dall’influencer Clizia Incorvaia e il frontman de La Vibrazioni, Francesco Sarcina. Secondo le dichiarazioni di quest’ultimo, la ex moglie lo aveva tradito insieme all’amico di sempre nonché testimone di nozze, Scamarcio. Da lì è iniziato un gossip senza fine, che ha visto anche la replica della Incorvaia; nella questione mancava solo la versione dell’attore. È il settimanale Oggi a riportare in esclusiva le parole dell’attore dal racconto di una persona vicina a lui. La versione raccontata aggiunge nuovi tasselli e dettagli in più alla faccenda.

Trangolo Sarcina-Incorvaia-Sarcina: ecco la versione dell’attore pugliese

Il tutto è partito da un gossip pubblicato dallo stesso giornale, dal giornalista Alberto Dandolo. Quest’ultimo parlava solamente di un legame speciale nato tra la nota influencer e l’attore pugliese. Sono state poi le dichiarazioni di Sarcina rilasciate al Corriere della Sera a fare il resto, il cantante infatti ha ammesso che è stato tradito dalla moglie con uno dei suoi più cari amici. La palla poi è passata a lei che invece spiega che con Sarcina era già finita. Ma dove sta la verità allora? A complicare le cose, o forse a farne luce, arriva ora Riccardo Scamarcio. Sulle pagine di Oggi, una persona molto vicina all’attore avrebbe detto: “Non sta né in cielo né in terra. Inventata di sana pianta da Clizia Incorvaia“. Nonostante le parole che vi riportiamo, Scamarcio non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ufficiale in merito a questo polverone mediatico, preferendo invece un basso profilo.

Scamarcio: parla una persona molto vicina a lui, altri dettagli alla storia

Come già detto, le dichiarazioni che leggete in questo articolo non sono uscite dalla bocca di Scamarcio, ma da una fonte vicina all’attore che ha riferito ad Oggi di averlo incontrato pochi giorni dopo lo scoppio della notizia. “Ho incontrato Riccardo qualche giorno fa. Sulla questione ‘corna’, mi ha liquidato con queste parole: “Devi sapere che Clizia era ossessionata dal mio rapporto con Francesco. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia. La Incorvaia non tollerava il nostro affetto e ha deciso di farmela pagare. È stata lei, a causa della sua gelosia patologica, a creare tutto questo casino rivelando a Francesco una passione che tra me e lei non si è mai consumata. Se la sua intenzione era quella di uccidere per sempre un’amicizia devo dire che non avrebbe potuto trovare modo migliore per farlo“. Sempre dal racconto di questa persona, Scamarcio appariva molto sereno e rilassato, ma immaginiamo quanto dolore possa fare stare in prima pagina su tutti i giornali per una storia non vera (almeno a detta sua) e per questo vedere anche rovinata una bellissima amicizia.