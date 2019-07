Clizia Incorvaia racconta verità tradimento Scamarcio: “Già lasciati, ho un video”

Clizia Incorvaia non vuole stare zitta: le sue parole sul presunto tradimento con Scamarcio

Adesso Clizia Incorvaia ha voluto aprirsi e raccontare tutta la verità sul presunto tradimento con Riccardo Scamarcio ai danni di Francesco Sarcina, noto frontman de Le Vibrazioni. A IlCorriere.it, Clizia ha spiegato perché ha deciso di chiarire una volta per tutte quello che è successo: “Perché vivo una gogna mediatica: ricevo immagini e insulti raccapriccianti, un tizio mi ha mandato la foto del suo membro con scritto ‘stai con me’, mi hanno augurato di bruciare all’inferno. Ho dovuto fare denunce alla polizia postale”.

Francesco Sarcina in cucina con una ragazza? La confessione di Clizia che lascia tutti senza parole

È stato Francesco Saecina ad aver fatto scoppiare la bomba parlando del presunto tradimento di Clizia e ora quest’ultima ha voluto fare dei precisi chiarimenti: “L’ha detta anche Sarcina, ma nessuno ci bada: io e lui ci eravamo già lasciati. Io specifico meglio le date: il 16 novembre, avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a settembre. Di quanto è successo dopo non sono tenuta a render conto. Ma posso dire che ero uscita di casa il 13 novembre e, due giorni dopo, torno a prendere dei vestiti e lo trovo in cucina con una tipa”.

Qual è il contenuto del video misterioso di Clizia Incorvaia? C’entra Francesco Sarcina?

Una bomba, questa volta, lanciata dall’Incorvaia, che poi ha aggiunto: “Ho un video che non userò. Quest’uomo così ferito e innamorato parla di un’infedeltà che non c’è, in quanto eravamo separati. Lui sbaglia a coinvolgere terze persone e io non ne coinvolgerò altre”. Francesco Sarcina risponderà presto a tutto questo o lascerà correre?