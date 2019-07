Francesco Sarcina: Clizia Incorvaia, tradimento con Scamarcio. Giallo, lei nega su Instagram

Si colora di giallo la vicenda di cronaca rosa che vede protagonisti Francesco Sarcina, Riccardo Scamarcio e Clizia Incorvaia. Pochi giorni fa il cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, affermando di essere stato tradito dalla moglie. Non solo: il musicista ha anche descritto i dettagli del momento in cui lei gli avrebbe rivelato di essere andata a letto con Scamarcio. Tuttavia l’influencer continua a negare tale versione. Dal suo profilo Instagram, poco fa, ha fatto sapere di non aver mai tradito il padre Nina, cioè Francesco. Qualcosa però sembra non tornare.

Clizia si difende

“Mi dispiace che litighiate sui miei social per cose che non sapete. Io non ho tradito il padre di mia figlia, mai. Sempre amato e rispettato. Detto ciò, proteggo mia figlia Nina. Cosa che i genitori dovrebbero fare, prima di pensare al proprio amato ego”. Con queste parole, intercettate da Fanpage.it, Clizia ha smentito il tradimento su Instagram. Tuttavia, sembra che il messaggio sia stato poi modificato dalla stessa Incorvaia. Se infatti si vanno a vedere le sue Stories ora, appare uno scritto simile ma non del tutto uguale: “Non dovete litigare sulla mia bacheca. Energia sprecata. Apprezzo e ringrazio chi mi protegge. Detto ciò chi va protetta è Nina, mia figlia. E un vero genitore dovrebbe ponderare ciò, senza saziarsi del proprio ego”.

Il giallo: Clizia rivede il messaggio. Scamarcio sempre muto

Appare evidente che nel secondo messaggio sia stata eliminata la parte relativa alla smentita del tradimento. Al di là di questo, da quando si è diffusa l’indiscrezione del flirt con Scamarcio, la Incorvaia non ha mai ammesso la versione dei fatti trapelata. Neppure dopo l’intervista di Sarcina ha confermato di aver tradito. La questione assume i contorni di un giallo: che cosa è davvero successo? Nel frattempo l’influencer, dopo essere stata subissata di insulti e cattiverie via social, ha fatto sapere sempre via Instagram di essere pronta a denunciare gli haters. A proposito: e Scamarcio che dice di tutto questo? Muto, come una tomba.